Активистка из Ростовской области заявила о карательной психиатрии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Член КПРФ Людмила Борзило пожаловалась, что силовики необоснованно завели на нее уголовное дело и потребовали пройти психиатрическую экспертизу, а чиновники пытаются поместить ее детей в детдом за активную гражданскую позицию.

Сообщение от жительницы Ростовской области Людмилы Борзило с жалобой на нарушение ее прав поступило на sms-сервис "Кавказского узла". "Многодетная мама семерых детей. Меня преследуют, за мою активную гражданскую позицию. Прошу вас освятить мою историю в вашем СМИ", – написал 27 января автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Корреспондент "Кавказского узла" связалась с 42-летней активисткой из Ростовской области Людмилой Борзило. Она рассказала, что 3 февраля следователь Зимовниковского межрайонного следственного отдела следственного управления СКР по Ростовской области пытался вручить ей уведомление о необходимости добровольной сдачи анализов в местной поликлинике и добровольной явке в государственную психбольницу в Ростове-на-Дону для проведения комплексной психиатрической экспертизы в качестве обвиняемой по делу о разглашении тайны усыновления.

Борзило по совету адвоката отказалась принять данное уведомление, сославшись, что у нее есть срок до 7 февраля обжаловать решение суда от 23 января 2025 года судьи Пролетарского районного суда Ростовской области, который постановил по ходатайству следователя поместить ее на 30 суток в психбольницу для психолого-психиатрической экспертизы.

По словам Борзило, она является членом ТИК поселка Орловского и с 2016 по 2022 года возглавляла местное отделение партии КПРФ. С 2022 года по настоящее время она председатель ревизионной комиссии в местном отделении КПРФ.

Борзило рассказала, что ее преследование началось с 2016 года, когда она родила, со слов врачей, мертвого ребенка. Но сама Борзило считает, что ребенка ей подменили, а ее ребенка передали в другую семью – бездетных влиятельных чиновников. Активистка указала, что в деле очень много странностей, которые следствие отказывается проверять, несмотря ее обращения. По истечении 9 лет следы в деле о подмене ребенка стали почти невидимыми, а само дело не закрыто и находится на стадии проведения повторной экспертизы.

"Понимая, что все идет по пути сокрытия преступления, я занялась тем, что стала искать аналогичные случаи подмены детей в этом роддоме. Наводила справки про акушерку, то есть стала проводить собственное расследование, не добившись ничего от следствия. Вы должны понимать, что все 9 лет я не перестаю думать об этой подмене и мои доводы, которые я предъявляю, никем не проверяются и никем не опровергаются", – пояснила Людмила Борзило корреспонденту "Кавказского узла".

Она отметила, что после 2016 года родила еще троих детей – в 2018-м, 2021-м и 2023-м годах.

Борзило считает, что является для местных чиновников помехой, когда рассказывает на своих каналах в YouTube и RuTube про нечестные выборы, о проблемах сельчан, и о прочем. Она пожаловалась, что в 2021 году в отношении нее было сфабриковано уголовное дело о клевете в отношении нескольких фермеров. А ранее, в 2020-м году, ее оштрафовали за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации – когда на 9 Мая Борзило от партии КПРФ поехала поздравлять ветеранов.

"Я полагаю, что я им просто надоела своей прямотой и требованиями справедливости ко всем на равных условиях и они придумали изощренный способ как от меня избавиться. Тогда им можно будет закрыть и дело о подмене ребенка и о выборах можно будет не беспокоиться и продолжать нарушать права других людей", – считает Людмила Борзило

Относительно дела о подмене ребенка, Борзило рассказала, что один из ее знакомых усыновил ребенка прямо из того роддома, в котором она рожала. "Это был просто пример, что ребенка можно взять прямо из роддома", – отметила активистка.

На момент, когда она опубликовала видео об этой истории в интернете, усыновленный ребенок был уже совершеннолетним и он сам знал о том, что был усыновлен. Несмотря на это в отношении Борзило возбудили уголовное дело о разглашении тайны усыновления.

Сотрудник Пролетарского районного суда рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что суд обязал Борзило пройти психиатрическую экспертизу 23 января. "Заседание было закрытым и разглашению не подлежит, поэтому на сайте суда оно не появится", – пояснил он.

В решении суда (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") в частности сказано, что 30 ноября 2024 года старшим следователем Зимовниковского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Ростовской области уже выносилось постановление о назначении психиатрической̆ судебной̆ экспертизы в отношении обвиняемой̆ Борзило в рамках возбужденного 18 ноября 2024 года дела по статье 155 УК РФ "Разглашение тайны усыновления".

Комиссия экспертов ГБУ РО "Психиатрическая больница" 6 декабря 2024 года в своем заключении № 4634 указала, что в амбулаторных условиях полно, объективно и всесторонне оценить психическое состояние Людмилы Борзило не представляется возможным.

Член КПРФ Елена Савенкова, которая лично знакома с Людмилой Борзило, заявила, что у тоже много вопросов в связи с историей о подмене ребенка.

"То, что касается кражи еë сына из местного роддома, лично для меня тоже очень подозрительная история, к которой много вопросов, ответы на которые правоохранители обязаны дать, но не дают. То, что Людмила психически не больна – знает каждый, кто с ней общался, кто также постоянно смотрит еë ролики на YouTube и ReTube. Людмила всем властным коррупционным местным негодяям и преступникам – кость в горле уже много лет", – сказала Савенкова корреспонденту "Кавказского узла".

Она считает, что власти целенаправленно пытаются определить Борзило в психбольницу. "Для меня будет личной трагедией, если еë отправят в психбольницу. А пытаются ее туда определить не для того, чтобы она оттуда вышла и вернулась целой, невредимой к своим детям, а для того чтобы выпустить ее оттуда недееспособной", – сказала Савенкова.

Людмила Борзило выносит на общий суд самые актуальные темы важные для всех, заступается за многодетные семьи, рассказывает их истории, говорит честно и объективно, заявила местная жительница Татьяна. Она подчеркнула, что ей тоже кажется странной попытка силовиков обвинить Борзило в слабоумии. "Это умнейший и интеллигентный человек", – сказала Татьяна корреспонденту "Кавказского узла".

Другой местный житель, отец пятерых детей Илья Слива рассказал, что знаком с Людмилой Борзило более пяти лет и может сказать о ней только хорошее.

"Ее личная история с подменой ребенка кажется мне вполне реальной, потому что моя супруга за год до этого рожала нашу дочь. Вам не передать сколько мы с ней пережили от хамского отношения, унижений до ощущения полной безысходности в этом роддоме. Затем помимо медицины мы столкнулись с коррупцией и беззаконием в образовательной системе. Одна из учительниц по сговору и ложным доносам обвинила меня в насильственных действиях <…>. Я эту учительницу пальцем не трогал, а лишь писал жалобы, так как моих детей в этой школе обижали, и педагоги никаких мер не принимали", – рассказал Слива корреспонденту "Кавказского узла".

Она заявил, что считает подозрение силовиков, что Борзило страдает психическим расстройством, необоснованным. "Как человек, ведущий политическую работу в партии, являющийся ее лидером в районе, членом ТИК с решающим голосом, человек, который помогает людям, может быть невменяемым?" – задался вопросами Илья Слива.

Старшая дочь Людмилы, 20-летняя Татьяна Борзило рассказала, что их семья из семи человек проживет в покосившемся доме, признанном аварийным и власти чинят всяческие препятствия, отказывая в праве жить в нормальных условиях.

"Я горжусь моей мамой. Она самая лучшая мама. Мы все чувствуем себя с ней, как за каменной стеной. Но мы все живем в доме-развалюхе, признанным аварийным. Мама всегда стоит за нас горой. Учит справедливости и всегда говорить правду. Сегодня к нам в дом ломился следователь, который собирается маму положить в психушку, я ему сказала, что мама в прокуратуре", – сказала Татьяна Борзило корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, мать добивается нового жилья, а чиновники ей пригрозили, что изымут детей у Людмилы Борзило, поскольку жилье их семьи находится в аварийном состоянии. "Вместо того, чтобы предоставить нам жилье, они хотят нас всех разъединить, а маму отправить в психушку и уничтожить жизни 7 человек", – сказала Татьяна Борзило.

Статья 155 УК РФ "Нарушение тайны усыновления" относится к статьям небольшой тяжести. Санкции статьи предусматривают штраф до 80 тысяч рублей или в размере зарплаты за 6 месяцев, обязательные работы до 360 часов, исправительные работы до 1 года, и самое суровое, что может быть – это арест до четырех месяцев, отметила не связанная с делом Людмилы Борзило юрист Ирина Желтухина.

"Обычно принудительная судебно-психиатрическая экспертиза назначается, если есть основания сомневаться во вменяемости человека. Если экспертиза признает человека невменяемым, то наказания по УК не будет, но может последовать принудительное лечение. Кроме того, давление может быть связано с попытками признать человека недееспособным, чтобы повлиять на опеку над детьми", – пояснила она корреспонденту "Кавказского узла".

Как следует из протокола судебного заседания от 23 января 2025 года (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") адвокат Людмилы Борзило Александр Матросов попросил суд отказать следователю в ходатайстве о направлении подзащитной на психиатрическую экспертизу.

"[Людмиле Борзило уже] проведена амбулаторная экспертиза комиссии психиатров, которые пришли к выводу о том, что они сомневаются, что у неё имеется какое-либо психическое заболевание. <…> При этом каких-либо оснований, что ей необходимо пройти это стационарное обследование, специалисты не указали. Моя подзащитная не против пройти любую амбулаторную психиатрическую экспертизу, которая может занять всего одни сутки. Она является многодетной матерью-одиночкой. На иждивении у неё находятся четверо детей и есть малолетние", – сказал суду адвокат.

Несмотря на доводы защиты, суд направил Людмилу Борзило на месяц на психиатрическую экспертизу, куда она обязана прибыть 5 февраля добровольно, в обратном случае к ней будут применены принудительные меры доставки. Защита полагает, что данные действия приведут к нарушению прав Людмилы Борзило еще и потому, что у нее есть право обжалования данного решения суда до 7 февраля, адвокат указал, что исполнение решения суда подлежит только после того как оно вступит в силу.

Людмила Борзило намерена подать апелляционную жалобу, также она заявила, что не намерена бросать своих малолетних детей на произвол судьбы.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.