Суд смягчил меру пресечения Людмиле Борзило

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Суд в Ростовской области отказался продлевать срок домашнего ареста активистки Людмилы Борзило, хотя на этом настаивал следователь. Электронный браслет с многодетной матери сняли в зале суда.

Как писал "Кавказский узел", член КПРФ из Ростовской области Людмила Борзило пожаловалась, что силовики необоснованно завели на нее уголовное дело и отправили на стационарную психиатрическую экспертизу, а чиновники пытаются поместить ее детей в детдом за ее активную гражданскую позицию. 3 марта суд отправил Людмилу Борзило под домашний арест, а 5 марта по распоряжению следователя ее принудительно увезли в психиатрическую клинику в Ростове-на-Дону. 13 марта суд отказался отменить решение о принудительном помещении Борзило в психиатрическую больницу. В зале суда у активистки, которая была беременна, случился выкидыш. 26 марта защитники Борзило сообщили, что она не получает медпомощь в психиатрической клинике и не имеет возможности поговорить по телефону с родными. Вечером 7 апреля Людмила Борзило была возвращена домой, ей предстоит длительное лечение после выкидыша.

Людмила Борзило обвиняется в разглашении тайны усыновления. Расследованием работы роддома она занялась после того, как ей сообщили, что ее ребенок, родившийся в 2016 году, умер. Активистка уверена, что ее ребенка подменили и передали бездетной паре. Однако в уголовном деле говорится о другом ребенке, историю которого она опубликовала в интернете: он уже достиг совершеннолетия и знал о том, что был усыновлен. По данным издания 161.ru, речь идет о юноше 2005 года рождения.

Орловский районный суд Ростовской области 15 апреля отказался удовлетворить ходатайство следователя по делу Людмилы Борзило о продлении ей меры пресечения в виде домашнего ареста. Судья смягчил ей меру пресечения и распорядился снять браслет с многодетной матери прямо в зале суда. Вместо домашнего ареста к Борзило применена мера "ограничения определенных действий": ей запрещено пользоваться телефоном и интернетом, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" депутат гордумы Ростова-на-Дону Наталья Оськина, сославшись на адвоката Борзило.

У здания суда собралось около 15 однопартийцев Борзило, которые пришли поддержать ее, но никого из них в здание не пустили, заседание объявили закрытым.

“Люди которые знают историю Людмилы, возмущены тем, что с ней происходит по воле следствия, суда и прокуратуры. Все хотят помочь ей - и так родилась идея написать характеристики в суд от партии КПРФ, от соседей, от людей, которым Людмила помогала. Только я одна за день, когда шла с работы в суд, собрала девять подписей. Остальные тоже принесли и передали адвокату характеристики на Людмилу, а он в свою очередь передал судье", - рассказала знакомая Борзило, активистка КПРФ Елена Савенкова корреспонденту "Кавказского узла".

В тексте характеристики, под которой подписалась Савенкова, говорится, что Людмилу Борзило знают, как "ответственного, сильного, волевого, уравновешенного человека и коммуниста, как хорошую мать, борющуюся за законные права своих детей…”.

По словам дочери Людмилы Борзило, характеристики подписали всего более ста человек. "Разные группы неравнодушных и уважающих мою маму людей. Я читала эти характеристики, они очень трогательные и правильные", - сообщила девушка.

Депутат Наталья Оськина, в свою очередь, подписалась под характеристикой Борзило как "честного, открытого, неравнодушного человека. "Хорошая мама, ответственная, не скандальная. Дети все учатся, ходят на многие кружки. С соседями отношения добрососедские, сама она ведет активную общественную работу, помогая в решении проблем людей", - процитировала она.

По словам Оськиной, суд длился четыре часа. Депутат полагает, что на решение судьи отказать в продлении домашнего ареста повлияли именно положительные характеристики на Людмилу Борзило. Пока не известно, будет ли следователь или прокурор обжаловать это решение суда, однако соратники по партии готовы и дальше оказывать Людмиле всю возможную поддержку, отметила она.

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