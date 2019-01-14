Дом в Шахтах, где произошел взрыв. Фото пресс-службы СК РФ

14 января 2019, 11:59

МЧС предупредило о разрушении многоэтажки в Шахтах

Из-за угрозы дальнейшего обрушения дома, где произошел взрыв, будут установлены дополнительные подпорки, рассказал глава МЧС Ростовской области. Жители дома жаловались на утечку газа более месяца назад, заявил представитель газовой службы.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром в Шахтах при взрыве разрушились четыре квартиры на восьмом и девятом этажах жилого дома. Один человек погиб, семеро были спасены из-под завалов. В разрушенных квартирах проживали 13 человек, в том числе трое детей, спасатели продолжают поиски четырех человек, сообщил губернатор.

Угроза дальнейшего обрушения дома в городе Шахты Ростовской области существует, будут установлены подпорки, сообщил начальник ГУ МЧС России по области Вячеслав Бутко. "Возможно дальнейшее обрушение здания. Приводятся в действие специальные подпорки", - заявил Бутко.

По его словам, для укрепления конструкции также ожидается прибытие трех кранов, сообщает РИА "Новости".

Специалисты оценивают состояние всего здания, пролета и строительных конструкций, заявил сегодня губернатор Ростовской области Василий Голубев. "Есть деформация несущих конструкций на уровне 8-9 этажей, в том числе лестничного пролета. Необходимо провести укрепление конструкций, чтобы дать возможность спасателям работать и не создать ситуацию с дальнейшим обрушением поврежденного здания. Это также ускорит проведение спасательных работ", - цитируются слова Василия Голубева в сообщении на портале правительства Ростовской области.

Ранее Василий Голубев сообщил, что одна из жительниц дома перед взрывом почувствовала запах газа. "Это взрыв бытового газа, совершенно точно", - заявил он.

Жители дома жаловались на утечку газа в декабре 2018 года

Жители дома в городе Шахты Ростовской области, в котором произошел взрыв, жаловались на проблемы с газом более месяца назад, со ссылкой на представителя газовой службы передает "Интерфакс".

"Последний вызов по утечке газа 10 декабря в этом доме", - заявил газовик в ходе заседания оперативного штаба на месте ЧП.

По данным издания, возле разрушенного дома расчищается проезд для техники, в частности, подъемного крана, во многих квартирах выбиты окна. Также окна выбиты в нескольких квартирах на верхних этажах соседних домов.

В свою очередь жители соседних с обрушившейся многоэтажкой домов рассказали в соцсетях о взрыве.

"Я никогда не думала, что это может случиться рядом со мной, с людьми, которых я знаю. 6.15. Сильный гул как из фильма ужасов, вибрация по всему дому. Из сна тебя толчком выбрасывает. Подскакиваешь на кровати и перебираешь мысли, что это могло быть. И эти мысли самые дурные. Страшнее всего, когда ты выходишь на улицу, и они оказываются правдой. А ведь мой дом в каких-то ста метрах. Мне сложно представить, что чувствуют жители этого. Я не знаю, какими словами можно утешить в такую минуту. Просто держитесь", - написала пользователь Instagram с ником korolevalemurov, разместив фото разрушенного дома.

"Родители в 70 метрах живут, так мама от грохота не на шутку испугалась спросонок! Не представляю, как соседи себя чувствуют сейчас, особенно дети", - отметила в комментариях к записи пользователь с ником lovingmom2012.

Примечание:

"Восстановительные работы начаты после взрыва в ростовском доме", "Граната обнаружена на детской площадке в Ростове-на-Дону"? "Плита с дефектами найдена в ростовском доме после взрыва газа".

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