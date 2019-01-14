Шахты после взрыва в жилом доме 14 января. Фото Кирилл Моисеев / «Ростов Главный» https://vk.com/rostovnadonu?z=video-36039_456250151%2F4ee742a36e7243ce4e%2Fpl_wall_-36039

14 января 2019, 09:48

Четыре человека остаются под завалами дома в Шахтах

Спасатели передали врачам мужчину и девочку, найденных после обрушения многоэтажки в Шахтах, и продолжают поиски еще четырех человек, сообщил сегодня губернатор Ростовской области. Глава Следкома потребовал расследовать инцидент.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром в Шахтах при взрыве газа разрушились четыре квартиры на восьмом и девятом этажах жилого дома. Один человек погиб, семеро были спасены из-под завалов. В разрушенных квартирах проживали 14 человек, в том числе трое детей, еще шесть человек могут находиться под завалами, сообщили спасатели.

По данным МЧС, в пострадавших от взрыва квартирах находились 13 человек, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. "Из 13 человек, которые попали в эпицентр взрыва, остается неизвестной судьба четырех человек", - цитирует Голубева ТАСС.

По словам главы региона, после обрушения госпитализированы два человека. "В больнице оказалось два человека - отец и девочка. Жизни их ничего не угрожает", - сказал Василий Голубев.

Он уточнил, что, по его данным, одна из жительниц перед взрывом почувствовала запах газа. "Это взрыв бытового газа, совершенно точно", - заявил чиновник.

По данным мэрии Шахт, из-за взрыва введен локальный режим ЧС, уточняет агентство.

Газовое оборудование в доме могло эксплуатироваться с нарушениями, сообщил источник в оперативном штабе на месте происшествия. "Предварительно, причина в неисправности либо ненадлежащей эксплуатации газового оборудования", - сказал он.

По его словам, не исключено и "халатное отношение кого-то из жильцов к эксплуатации газовых приборов", пишет "Интерфакс-Юг".

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению по СКФО возбудить уголовное дело о происшествии, сообщила пресс-служба СКР.

"Работу опытных следователей и следователей-криминалистов на месте происшествия лично организует руководитель ГСУ СК России по СКФО", - говорится в сообщении, размещенном на сайте комитета.

Примечание:

"Восстановительные работы начаты после взрыва в ростовском доме", "Граната обнаружена на детской площадке в Ростове-на-Дону"? "Плита с дефектами найдена в ростовском доме после взрыва газа".

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14 января 2019, 12:25

14 января 2019, 11:59

  • МЧС предупредило о разрушении многоэтажки в Шахтах

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14 января 2019, 11:27

14 января 2019, 10:52

14 января 2019, 09:48

  • Четыре человека остаются под завалами дома в Шахтах

    Спасатели передали врачам мужчину и девочку, найденных после обрушения многоэтажки в Шахтах, и продолжают поиски еще четырех человек, сообщил сегодня губернатор Ростовской области. Глава Следкома потребовал расследовать инцидент.

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