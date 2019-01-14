Взрыв в многоэтажном доме в Шахтах. 14 января 2018 г. Фото Вячеслава Прудникова для "Кавказского узла"

14 января 2019, 14:10

Врачи рассказали о состоянии пострадавшего в Шахтах ребенка

Двухлетняя девочка, найденная после взрыва в многоэтажке, госпитализирована в областную детскую больницу, ее отцу проведена операция в Шахтах.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня утром в Шахтах при взрыве газа разрушились четыре квартиры на восьмом и девятом этажах жилого дома. Один человек погиб, а двое, мужчина и девочка, были доставлены в больницу. Спасатели продолжают поиски еще четырех из 13 человек, которые могли находиться в пострадавших от взрыва квартирах.

Из-за угрозы дальнейшего обрушения дома, где произошел взрыв, будут установлены дополнительные подпорки, рассказал глава МЧС Ростовской области. Жители дома жаловались на утечку газа более месяца назад, заявил представитель газовой службы.

Госпитализированы муж и дочь погибшей при взрыве женщины. Мужчине сделана операция. По мнению врачей, он не нуждается в переводе из Шахт в другую больницу, сообщила пресс-служба губернатора Ростовской области.

Его двухлетняя дочь была доставлена на реанимобиле в детскую больницу Ростова-на-Дону. С ребенком находится бабушка, говорится в сообщении на сайте регионального правительства.

Пострадавший при взрыве газа ребенок находится в состоянии средней степени тяжести, со ссылкой на пресс-службу губернатора Ростовской области сообщил сегодня "Интерфакс".

Скриншот сообщения губернатора Ростовской области о том, что остается неизвестной судьба четырех жильцов дома в Шахтах. https://www.instagram.com/p/Bsm7n5nhqU6/Тело матери девочки нашли первой, затем из-под мелкого мусора откопали ее отца, рассказал спасатель Алексей Белогубец. "Потом под ним нашли ребенка, но он сильно зажатый был. Когда [ребенка] отдавали на эвакуацию, она обняла меня, сказала: "Дядя". Понял, что все нормально с ребенком. Ребенок расплакался, конечно, сильно, но успокоил, пока выносил из завалов, поговорил с ней", - процитировал слова спасателя ТАСС.

По словам спасателя, людей нашли по слабому звуку, доносившемуся из-под завалов, информировало издание.

"Мы пока не знаем судьбу хозяйки квартиры, в которой произошел взрыв бытового газа, а также трех человек из квартиры ниже той, где произошел взрыв" - говорится в сообщении, размещенном сегодня на официальной странице губернатора Василия Голубева в социальной сети Instagram.

Примечание:

"Шесть человек обратились за медпомощью после отравления газом в Минводах", "Состояние пострадавших при взрыве газа жителей Чечни стабилизировалось", "Мужчина и ребенок отравились угарным газом в Ростове-на-Дону".

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