Жильцы дома в Шахтах раскритиковали работу коммунальщиков

15 января 2019, 21:02

Отопление дома в Шахтах, частично разрушенного взрывом, вызывало нарекания жильцов, многие из них использовали для обогрева газовые плиты. 28 эвакуированных остаются в гостинице, остальные разъехались по родственникам.

"Кавказский узел" информировал, что утром 14 января при взрыве в шахтинской многоэтажке разрушились четыре квартиры на восьмом и девятом этажах. К сегодняшнему вечеру были найдены тела четырех человек, судьба еще одного жильца остается невыясненной. Пострадавшими признаны 93 человека. Четверо из них госпитализированы.

Эвакуированы 162 жильца этого дома, где произошел взрыв. Сегодня жильцов неповрежденных подъездов начали пускать в их квартиры за вещами. В подъезд, где произошел взрыв, и прилегающий к нему подъезд соседнего дома пока заходить нельзя.

28 эвакуированных размещены в гостинице "Горняк", остальные живут у родственников, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" представитель шахтинской правозащитной организации "Право на защиту" Анна Балабанова. По ее словам, сегодня на обед всех проживающих в гостинице возили в школу №23.

"Сегодня в мэрии города обсуждалась первая материальная помощь. Людям в ближайшие дни дадут по 10 тысяч, сейчас это все находится на подписи у губернатора. Сегодня-завтра будет открыт счет, на который все желающие смогут присылать денежные пожертвования пострадавшим", - сообщила Анна Балабанова.

Жильцы пожаловались на холод в квартирах

Зимой в доме было холодно, заявили корреспонденту "Кавказского узла" жильцы. "Дом топили плохо, в квартире зимой было холодно. Поэтому в 2009 году установили у себя в квартире газовый котел. Это мы сделали законно, получив разрешение. До того приходилось согреваться с помощью включенной газовой плиты - уверен, многие жильцы дома так тоже делали", - рассказал Андрей Красненький.

"Живу в этом доме второй год, и если прошлой зимой топили еще более-менее, то в эту зиму мы мерзли, батареи были еле теплые. В целом на обслуживание дома было много жалоб - мусор убирался плохо, постоянно стояла вонь от канализации", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Елена Донец.

"Газовое оборудование никто не проверял, два года даже договора со мной не заключали, никаких газовиков мы не видели. Как только на улице опускалась температура, в квартире становилось холодно, приходилось включать для обогрева газовую печку", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница дома, отказавшаяся публиковать свое имя. Она также сказала, что не чувствовала запаха газа накануне взрыва.

"В доме стоит запах канализации, он мог перебивать запах газа", - предположил еще один жилец дома в беседе с корреспондентом "Кавказского узла".

Большинство эвакуированных приютили родственники

Елена Мозговая рассказали, что выбежала на улицу сразу после взрыва. "Ничего взять с собой я не успела. Я даже не обратила внимания, есть ли какие в квартире разрушения. Успела только увидеть, что на балконе вылетели стекла. Было очень страшно", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла". Женщина отметила, что живет в подъезде, где произошел взрыв.

"(Власти) помощи пока никакой мне не оказали, только поселили в гостиницу и кормят. Пока больше ничего не говорят", - сказала Елена Мозговая.

Андрей Красненький сообщил, что отказался поселиться в гостинице и живет с семьей у родителей. "Из дома убегали, кто в чем есть - пришлось ребенку покупать сегодня вещи за свои деньги, так как в дом не пускают", - сказал он. Мужчина не успел рассмотреть, насколько сильно пострадала его квартира на четвертом этаже. "Взрыв был такой силы, что меня кинуло на пол", - рассказал он.

У родителей живет и Елена Донец. "Я утром (14 января. - Прим. "Кавказского узла") проснулась от страшного шума. Окна открылись, в квартиру полетела пыль, из-за плохой видимости все стало как в тумане. Я побежала в другую комнату к детям, схватила их, во что попало под руку одела. Даже никакие документы не стала брать. (Власти) пока никакой помощи не оказали. Я сейчас даже не могу определить, какой урон нанесен квартире", - рассказала она.