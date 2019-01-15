15 января 2019, 21:02
Жильцы дома в Шахтах раскритиковали работу коммунальщиков
Отопление дома в Шахтах, частично разрушенного взрывом, вызывало нарекания жильцов, многие из них использовали для обогрева газовые плиты. 28 эвакуированных остаются в гостинице, остальные разъехались по родственникам.
"Кавказский узел" информировал, что утром 14 января при взрыве в шахтинской многоэтажке разрушились четыре квартиры на восьмом и девятом этажах. К сегодняшнему вечеру были найдены тела четырех человек, судьба еще одного жильца остается невыясненной. Пострадавшими признаны 93 человека. Четверо из них госпитализированы.
28 эвакуированных размещены в гостинице "Горняк", остальные живут у родственников, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" представитель шахтинской правозащитной организации "Право на защиту" Анна Балабанова. По ее словам, сегодня на обед всех проживающих в гостинице возили в школу №23.
"Сегодня в мэрии города обсуждалась первая материальная помощь. Людям в ближайшие дни дадут по 10 тысяч, сейчас это все находится на подписи у губернатора. Сегодня-завтра будет открыт счет, на который все желающие смогут присылать денежные пожертвования пострадавшим", - сообщила Анна Балабанова.
Жильцы пожаловались на холод в квартирах
Большинство эвакуированных приютили родственники
Елена Мозговая рассказали, что выбежала на улицу сразу после взрыва. "Ничего взять с собой я не успела. Я даже не обратила внимания, есть ли какие в квартире разрушения. Успела только увидеть, что на балконе вылетели стекла. Было очень страшно", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла". Женщина отметила, что живет в подъезде, где произошел взрыв.
"(Власти) помощи пока никакой мне не оказали, только поселили в гостиницу и кормят. Пока больше ничего не говорят", - сказала Елена Мозговая.
Андрей Красненький сообщил, что отказался поселиться в гостинице и живет с семьей у родителей. "Из дома убегали, кто в чем есть - пришлось ребенку покупать сегодня вещи за свои деньги, так как в дом не пускают", - сказал он. Мужчина не успел рассмотреть, насколько сильно пострадала его квартира на четвертом этаже. "Взрыв был такой силы, что меня кинуло на пол", - рассказал он.
У родителей живет и Елена Донец. "Я утром (14 января. - Прим. "Кавказского узла") проснулась от страшного шума. Окна открылись, в квартиру полетела пыль, из-за плохой видимости все стало как в тумане. Я побежала в другую комнату к детям, схватила их, во что попало под руку одела. Даже никакие документы не стала брать. (Власти) пока никакой помощи не оказали. Я сейчас даже не могу определить, какой урон нанесен квартире", - рассказала она.
Автор: Вячеслав Прудников; источник: корреспондент "Кавказского узла"