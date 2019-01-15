Число погибших при взрыве в Шахтах выросло до четырех

15 января 2019, 18:48

Спасатели нашли под завалами на месте взрыва в девятиэтажном доме в Шахтах еще два тела, таким образом, число погибших при взрыве выросло до четырех человек. Остается неизвестной судьба еще одного жильца.

Как писал "Кавказский узел", утром 14 января при взрыве в шахтинской многоэтажке разрушились четыре квартиры на восьмом и девятом этажах. К сегодняшнему утру были найдены тела двух человек, четверых пострадавших госпитализировали.

Пострадавшими признаны 93 человека. Эвакуированы 162 жильца этого дома, они находятся в пункте временного размещения. Сегодня жильцов неповрежденных подъездов начали пускать в их квартиры за вещами.

Сегодня были найдены тела мужчины и женщины, проживавших в квартире №58, сообщил начальник областного главка МЧС Вячеслав Бутко. По его словам, остается выяснить судьбу еще одного человека, информировал ТАСС.

"Мы полностью зачистили все помещения, кроме одной комнаты. Все усилия на поисково-спасательные работы в этой комнате", - процитировал Бутко "Интерфакс".

Найти нужно дочь тех, чьи тела спасатели сегодня извлекли из-под завалов, сказал заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов. "Очень надеюсь, что мы найдем тело третьей погибшей девушки и завершим работы. Последние найденные - это мужчина и женщина, взрослые, 1972 года рождения", - привело информагентство слова Артемова.