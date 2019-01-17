Дом разрушенный в результате взрыва в Шахтах. Фото Вячеслава Прудникова для "Кавказского узла"

17 января 2019, 16:16

Похороны погибших при взрыве газа проходят в Шахтах

Похороны Людмилы Власовой состоялись в Шахтах. Другую погибшую, Викторию Ларикову, похоронят сегодня в Кашарском районе Ростовской области, тела остальных трех погибших предадут земле 18 января.

Как писал "Кавказский узел", 14 января при взрыве газа разрушились четыре квартиры на восьмом и девятом этажах дома по улице Хабарова в Шахтах. Погибли пять человек, еще четверо были госпитализированы. Спасательная операция была завершена 16 января, этот день был объявлен в Шахтах днем траура.

Сегодня на кладбище в Шахтах прошли похороны Людмилы Власовой. "На кладбище были ее родные, знакомые, представители администрации", - сообщил представитель городских властей. 

На сегодня запланированы похороны еще одной погибшей, Виктории Лариковой. Они состоятся на родине женщины - хуторе Новодонецком Кашарского района области, передало РИА "Новости". Муж и дочь Лариковой, которые после взрыва были госпитализированы, не смогут быть на похоронах. Состояние Кирилла Ларикова врачи по-прежнему оценивают как тяжелое. Ему категорически запретили отправляться в длительную поездку, сообщил сегодня "Блокнот-Ростов".

Еще трех погибших - Ольгу, Владимира и Татьяну Пашутиных - планируют похоронить в Шахтах 18 января, в Покровском кафедральном соборе пройдет их отпевание, со ссылкой на шахтинские власти информировала сегодня "Российская газета".

Губернатор Василий Голубев подписал распоряжение о выделении из областного бюджета миллиона рублей на выплату единовременного пособия родственникам Людмилы Власовой.

Вопреки уверениям газовиков об исправности оборудования в обрушившемся доме, власти назвали утечку газа единственной версией взрыва. Газовое оборудование в обрушившемся доме проходило техобслуживание весной 2018 года и было в рабочем состоянии, заявила представитель компании "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" Ангелина Волкова. Кран подачи газа к плите в квартире, где предположительно произошел взрыв, был открыт, свидетели говорят о запахе газа накануне происшествия, сообщил следком.

Примечание:

"Число пострадавших при пожаре в Ростове-на-Дону возросло до 27 человек", "Пожар в Ростове-на-Дону локализован", "Жильцы сгоревших домов пожаловались на угрозы ростовских риелторов".

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