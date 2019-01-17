Похороны погибших при взрыве газа проходят в Шахтах

Похороны Людмилы Власовой состоялись в Шахтах. Другую погибшую, Викторию Ларикову, похоронят сегодня в Кашарском районе Ростовской области, тела остальных трех погибших предадут земле 18 января.

Как писал "Кавказский узел", 14 января при взрыве газа разрушились четыре квартиры на восьмом и девятом этажах дома по улице Хабарова в Шахтах. Погибли пять человек, еще четверо были госпитализированы. Спасательная операция была завершена 16 января, этот день был объявлен в Шахтах днем траура.

Сегодня на кладбище в Шахтах прошли похороны Людмилы Власовой. "На кладбище были ее родные, знакомые, представители администрации", - сообщил представитель городских властей.

На сегодня запланированы похороны еще одной погибшей, Виктории Лариковой. Они состоятся на родине женщины - хуторе Новодонецком Кашарского района области, передало РИА "Новости". Муж и дочь Лариковой, которые после взрыва были госпитализированы, не смогут быть на похоронах. Состояние Кирилла Ларикова врачи по-прежнему оценивают как тяжелое. Ему категорически запретили отправляться в длительную поездку, сообщил сегодня "Блокнот-Ростов".

Еще трех погибших - Ольгу, Владимира и Татьяну Пашутиных - планируют похоронить в Шахтах 18 января, в Покровском кафедральном соборе пройдет их отпевание, со ссылкой на шахтинские власти информировала сегодня "Российская газета".

Губернатор Василий Голубев подписал распоряжение о выделении из областного бюджета миллиона рублей на выплату единовременного пособия родственникам Людмилы Власовой.