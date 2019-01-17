Следователи указали на доказательства взрыва газа в Шахтах

Следователи осмотрели место происшествия с применением газоанализатора (измерительный прибор для определения состава смесей газов, - прим. "Кавказского узла") и не обнаружили следов взрывчатых веществ, приводит 16 января сообщение официального представителя Следственного Комитета России Светланы Петренко РИА "Новости".

14 января при взрыве газа разрушились четыре квартиры на восьмом и девятом этажах дома по улице Хабарова. Погибли пять человек, еще четверо были госпитализированы. Спасательная операция была завершена 16 января, этот день объявлен в Шахтах днем траура.

Как писал " Кавказский узел ", вопреки уверениям газовиков об исправности оборудования в обрушившемся доме в Шахтах глава Ростовской области Василий Голубев назвал утечку газа единственной версией взрыва. Газовое оборудование в обрушившемся доме проходило техобслуживание весной 2018 года и было в рабочем состоянии, заявила начальник отдела по СМИ эксплуатировавшей оборудование компании "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" Ангелина Волкова. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Следователи при осмотре эпицентра взрыва в многоэтажном доме в Шахтах Ростовской области не обнаружили следов взрывчатых веществ. Кран подачи газа к плите в квартире, где предположительно произошел взрыв, был открыт, свидетели говорят о запахе газа накануне происшествия, сообщил следком. Дом плохо отапливался, из-за этого многие грелись газом, рассказали жильцы дома.

Эпицентр взрыва располагался в квартире № 72, где жила одна женщина 1952 года рождения, сообщил Следственный комитет России на своем сайте.

Следователи изъяли газовую плиту из ее квартиры, кран подачи газа в квартиру на момент осмотра находился в положении "открыто", утверждают следователи.

Свидетели дали показания, что накануне происшествия в подъезде чувствовался запах бытового газа, также ведутся допросы сотрудников газовых компаний, обслуживавших дом, изъяты документы об обслуживании и ремонте газового оборудования, говорится в сообщении ведомства.

Жильцы дома пожаловались на холод в квартирах

К подъезду, который был разрушен взрывом, начали завозить стройматериалы, чтобы установить временный забор, который не позволит людям заходить на опасную территорию. Жильцам этого подъезда разрешили забрать из квартир необходимые вещи 16 января, передает корреспондент "Кавказского узла". Желающим попасть в свои квартиры жильцам дома спасатели выдавали каски, люди по одному в сопровождении сотрудников МЧС заходили в подъезд.

Большинству жильцов, эвакуированных после взрыва в девятиэтажке, разрешили взять из квартир необходимые вещи 15 января, вход был запрещен только в два подъезда, сообщила мэрия Шахт.

Алиса Дергоусова рассказала журналисту "Кавказского узла" что она смогла попасть в квартиру на первом этаже, в сопровождении спасателей.

"Мне надели каску, времени дали немного, забежала, собрала необходимые вещи, документы, ценности - ведь неизвестно, когда ещё пустят, хотелось больше вещей собрать", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Дергоусовой, вместе с ней в квартиру зашли люди, которые фотографировали там все. Они объяснили съемку тем, что впоследствии нужно будет произвести оценку разрушений, сказала Дергоусова.

"Сама я успела увидеть, то что стены на месте, а вот все стекла на дверях, на трюмо, люстра, стекла на окнах разбиты. Вылетела входная дверь, поломаны все межкомнатные двери. Штукатурка с потолка и стен отлетала", - рассказала она. По словам Дергоусовой, накануне спасатели вынесли из квартиры ее кота.

Сейчас она живет у родственников, от гостиницы отказалась, питаться в пункт временного размещения не ходила, рассказала Дергоусова.

Инна Светчикова, которая пришла за вещами, рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что проснулась в тот день от сильного хлопка. "Живу я на третьем этаже, и когда произошёл взрыв, я увидела через окно, как что-то пролетело, посыпались кирпичи, я подумала, что чей то балкон... Быстро схватила вещи и выбежала на улицу", - сказала она.

По словам Светчиковой, сейчас она живет временно у мамы, написала заявление на помощь, но пока ее не получила. "Предлагали гостиницу, но я отказалась, мне есть где жить. Одежду дали родственники, потому что я выбежала в спортивном костюме, но вот смогла зайти собрать вещи", - рассказала она.

Светчикова также отметила, что этой зимой было очень холодно в квартире, люди мёрзли.

Галина Агаева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что из-за того, что топили плохо, ей пришлось переселится. "Когда у меня родился ребёнок, я решила временно переехать жить в другое место. Потому что зимой было очень холодно, я сама регулярно включала газ, чтобы стало теплей. Естественно, дышать угарным газом было нехорошо, и поэтому с ребенком жить я тут не захотела", - отметила она. Агаева также рассказала, что в сентябре планировала снова заехать, так как ребёнок уже подрос.

Жильцы второго подъезда рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что пока не могут вернуться в квартиры из-за того, что в них холодно.

"Вещи нам разрешили забрать. Но газа нет, отопления нет, горячей воды нет, только холодная вода есть. До дома, говорят, отопление подвели, но в квартирах пока тепла нет", - сказала Светлана Фетисова.

Она отметила, что и до взрыва батареи были холодные, топили очень плохо, зимой всегда мерзла .

"Я лично и газ включала, чтобы согреться, и в каждой комнате у меня обогреватель стоял. Спать иногда приходилось ложиться одетой, термометр показывал 16 градусов тепла в квартире", - пояснила Фетисова.

По ее словам, жильцы дома неоднократно жаловались на отопление, но ничего не менялось.

Другие жильцы дома подтвердили, что в квартирах было очень холодно, ходили одетые в теплые вещи, все включали газовые печки, чтобы согреться.