Шахтинцы начали возвращаться в квартиры после взрыва газа

17 января 2019, 20:01

Большинству эвакуированных после взрыва в шахтинской девятиэтажке с сегодняшнего дня разрешено вернуться домой, остаются закрытыми лишь два подъезда, сообщила мэрия.

Как сообщал "Кавказский узел", 14 января при взрыве газа разрушились четыре квартиры на восьмом и девятом этажах дома по улице Хабарова в Шахтах. Были эвакуированы жильцы не только дома, где произошел взрыв, но и соседней пятиэтажки. Большинство из них остановились у родственников, 30 размещены властями в гостинице. Смогут ли жильцы пострадавшего от взрыва дома жить в своих квартирах, станет ясно после начатого сегодня обследования здания, сообщил глава администрации Шахт.

При взрыве погибли пять человек, еще четверо были госпитализированы. Сегодня прошли похороны двух погибших. Близким умерших в результате взрыва выделены пять миллионов рублей.

С сегодняшнего дня большинство эвакуированных могут вернуться в свои квартиры, сообщили в администрации Шахт. "Остается закрытым доступ по улице Хабарова, 16 второй подъезд (где произошел взрыв. - Прим. "Кавказского узла") и по Хабарова, 18 – первый подъезд (примыкающий к тому, где был взрыв. - Прим. "Кавказского узла"). Они закрыты для поселения. В остальные подъезды с 12 часов сегодняшнего дня разрешено вселяться", - процитировало представителя мэрии РИА "Новости".