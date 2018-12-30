Участники митинга в Волгограде потребовали отменить повышение цен на проезд

30 декабря 2018, 19:57

На сегодняшнем митинге в Волгограде жители города потребовали отменить решение об увеличении платы за проезд в общественном транспорте. Участники акции отметили, что подорожание ухудшит качество их жизни.

Как писал "Кавказский узел", 16 декабря против повышения платы за проезд в общественном транспорте в Волгограде пикет провело региональное отделение партии "Рот Фронт", на акции присутствовали также активисты движения "Левый фронт". 24 декабря с тем же требованием на пикет вышли волгоградские комсомольцы.

С 1 января 2019 года тарифы на проезд в общественном транспорте (кроме скоростного трамвая) в Волгограде повысятся на 5 рублей и составят 25 рублей. Власти города объяснили индексацию тарифов на пассажирские перевозки с 1 января 2019 года общим повышением цен и ростом НДС, но сообщили о сохранении тарифов на проезд при использовании электронной карты «Волна».

Чиновники и депутаты не пришли на митинг

Сегодняшний митинг прошел у театра "Царицынская опера" с 14.00 до 16.00 по местному времени (13.00 до 15.00 мск). Организатором акции стал координатор регионального отделения «Открытой России» Роман Зайцев. Он сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что митинг был согласован на 1000 человек, но приняли участие в нем 60 человек.

В акции приняли участие представители КПРФ, «Левого фронта», «Яблока», группа оппозиционных гражданских активистов, жители Волгограда и Волжского. Среди пришедших были в основном молодежь и пенсионеры. Пикетчики стояли с плакатами «Прожиточный минимум 3500 в месяц. Геноцид», «Свободу не дают. Свободу берут!», «Депутаты, вы за кого?», «Лучше зарплаты повышайте» и другими.

Активистка Галина Тихенко рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что была удалена полицейскими с митинга, поскольку ее плакаты не соответствовали теме акции. Тихенко поставила свои плакаты около лавочки в парке. На них были в основном размещены требования смены власти.

В ходе митинга собирались подписи за отмену решения гордумы о повышении платы за проезд в общественном транспорте, требование было единственным в резолюции митинга.

«Это решение было принято без обсуждения на легендарном заседании гордумы, в ходе которого на каждый вопрос потратили по две минуты», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Роман Зайцев.

В ходе митинга он рассказал, что, организовывая свою акцию, направил 45 приглашений - всем депутатам гордумы, руководству транспортных компаний, губернатору. «Мне пришло около 10 ответов от депутатов, в которых они сказали, что приняли к сведению. 21 декабря на внеочередном заседании гордумы депутаты повысили плату за проезд на 25 процентов от первоначальной стоимости. Они говорили, что это связано с повышением НДС, повышением цен на бензин, но ничто из этого не выросло сразу на 25 процентов. Поэтому такое повышение экономически необоснованно. Тем более, волгоградский автобусный парк субсидируется из городского бюджета», - заявил Роман Зайцев.

Он призвал присутствующих на митинге с 1 января «максимально отказаться от использования общественного транспорта». «Выберите маршрутки, проголосуйте рублем», - отметил активист.

Недовольство тем, что депутаты, практически не обсуждая, приняли решение о повышении платы за проезд в Волгограде, на митинге заявил и координатор волгоградского штаба Навального Евгений Кочегин.

«Гордума приняла вопрос без осуждения, пакет вопросов был принят за 20 минут, - сказал Евгений Кочегин. – Если в семье двое детей школьников, и они добираются в школу на общественном транспорте без пересадок, то родителям придется платить только на проезд три тысячи рублей в месяц. Волгоград сравнивают с Казанью и другими городами-миллионниками. Но почему-то никто не сравнивает наши зарплаты».

Евгений Кочегин сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что является соорганизатором митинга.

Жители Волгограда и Волжского подсчитали, на сколько увеличатся их расходы после подорожания проезда

Участники митинга рассказали корреспонденту «Кавказского узла», что пришли на акцию, так как повышение платы за проезд сильно повлияет на их жизнь, ведь дорожают и продукты питания, стоимость услуг ЖКХ.

Так, председатель волжского отделения партии «Яблоко» Александр Ефимов, в частности, заявил, что он автомобилист, и цены на проезд в общественном транспорте его не затронут.

«Мы видим тотальное повышение цен со всех сторон – налоги, НДС, пенсионный возраст, акцизы на топливо, ЖКХ, - сказал Александр Ефимов. – Повышение тарифов на перевозки – это всего лишь маленький нюанс. Плюс добавится повышение тарифов на вывоз мусора. Мы прописаны в квартире втроем. Платили 70 рублей с квартиры, теперь будем платить 115 рублей за человека. Все это завинчивает спираль народного неблагосостояния. У людей денег все меньше. Это можно было бы не замечать, если бы был рост зарплат. Но мы живем в Волгоградской области, в которой последние три года идет планомерное снижение средних доходов населения. Социальное благополучие людей оставляет желать лучшего, они тратят все больше денег только на еду. Это итоги правления Путина почти за год».

Пенсионер Алексей Николаевич рассказал, что ездит на общественном транспорте чаще всего «по работе». «Теперь плата возросла, по второстепенным вопросам уже не поедешь, буду ограничивать себя в поездках», - рассказал мужчина. Он отметил, что его пенсия составляет 12 тысяч рублей, при этом на проезд до места работы он тратит тысячу рублей в месяц. «Теперь буду платить за проезд на четверть больше», - добавил пенсионер.

25 рублей для Волгограда – это очень дорого, считает активистка Нина Штукатурова. «50 рублей в день придется тратить, чтобы доехать только до работы и с работы. При этом пенсии в Волгограде – 8-10 тысяч рублей. Люди будут отказывать себе в еде, которая также очень подорожала. Положим зубы на полку, не будем никуда выходить и станем варить кашу на воде», - заявила корреспонденту «Кавказского узла» Нина Штукатурова.

Участник митинга школьник Никита рассказал, что приехал из Волжского. «Очень часто приходится пользоваться общественным транспортом, теперь придется меньше ездить», - отметил он. «Мама ездит на работу и с работы каждый день на общественном транспорте. Теперь цены вырастут, придется ущемлять себя в продуктах», - рассказала подруга Никиты.

Еще один участник митинга Владимир Кругляков рассказал, что добирается до работы на трех видах транспорта из поселка Ангарский до поселка имени Максима Горького. «В день уходит 120 рублей – и это только по работе, за 26 рабочих дней в месяц выйдет более трех тысяч рублей. В цивилизованном мире отменяют плату за проезд в общественном транспорте, у нас ее повышают», - заявил он.

Пенсионерка Нина Сивкова рассказала, что является ветераном труда. «У меня медаль есть, но при этом все льготы отняли. Я на вредном производстве проработала. Чтобы съездить в поликлинику, нужно 50 рублей, а ездить нужно часто. Ни к сестрам съездить, ни к племяннице не могу, потому что высокая плата за проезд, а сейчас еще повышают. Мы экономим на всем. На проезд уходит больше тысячи рублей при пенсии 15 тысяч», - отметила женщина.

Ее дочь Галина подтвердила слова матери. «Раньше мы выезжали в парк Гагарина. Сейчас лишний раз не поедем, будем пешком ходить», - заявила Галина.