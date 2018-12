Активисты заявили о необоснованном преследовании Тарика Топчу

30 декабря 2018, 04:40

В черкесской диаспоре с недоумением воспринимают претензии к Топчу, который лишен вида на жительство в России. Случай с Топчу - не первый и не последний, так как существует негласная установка чинить препятствия черкесам, желающим вернуться на Кавказ, считает черкесский активист Ибрагим Яганов. Претензии силовиков к Топчу, который является пророссийски настроенным активистом, ничем не обоснованы, заявил глава Правозащитного центра Кабардино-Балкарии Валерий Хатажуков.

Как писал "Кавказский узел", 19 декабря Верховный суд Кабардино-Балкарии решил рассматривать в закрытом режиме жалобу черкесского журналиста Тарика Топчу на отмену вида на жительство. По словам судьи, в материалах дела есть сведения, составляющие гостайну. 29 декабря Верховный суд Кабардино-Балкарии отказался рассмотреть жалобу Топчу, мотивируя решение тем, что он слишком поздно обжаловал отмену вида на жительство.

1 августа МВД по Кабардино-Балкарии аннулировало разрешение на временное проживание Тарика Топчу в России. Топчу обжаловал это решение в Нальчикском горсуде, однако ФСБ потребовала рассмотреть жалобу в Верховном суде республики, объяснив, что в материалах дела есть сведения, составляющие государственную тайну.

По мнению Тарика Топчу, представленные суду доказательства от ФСБ были недостаточно убедительны, поэтому легче было отвергнуть жалобу по формальным причинам, которые он считает необоснованными.

«20 сентября в секретариат КБГУ (Кабардино-Балкарского государственного университета) пришло письмо от миграционной службы. Я его получил на следующий день, 21 сентября. Причем письмо было датировано 2 августа. Через переводчика я узнал о том, что мне сообщают о решении отменить вид на жительство в РФ. Я был удивлен и не знал, что мне делать. Не сказали об этом и в миграционной службе полиции, куда я пошел уточнить, в чем дело. Они лишь сообщили, что так решило ФСБ, полагая, что я опасен для общественной безопасности. Когда я спросил, какие конкретные доказательства этому есть, мне заявили, что это государственная тайна, не объяснив, как же тогда я смогу защитить себя от обвинений», - рассказал Топчу.

После этого, по его словам, он обратился за консультацией к адвокату.

«Затем я нашел адвоката Беслана Хагажея. Мы написали ответ и получили ответ 9 октября, где говорилось, что причины лишения меня вида на жительство являются гостайной. Апелляция была подана в суд 12 октября. То есть в течение трех дней после ответа на жалобу на решение МВД», - сказал Топчу.

Говоря о самом суде, Топчу отметил, что из-за закрытости процесса невозможно узнать, чем он не устроил спецслужбы.

«Мы попросили назвать основания для лишения меня вида на жительство и высылки из Кабардино-Балкарии и России. В суде отвечают: «Государственная тайна». А как же я увижу доказательства против меня? «Ваш адвокат с ними ознакомится». Но в итоге мой адвокат даже не имеет право говорить со мной о материалах, составляющих гостайну. Я ничего не знаю о «доказательствах» моей экстремистской деятельности. Это означает, что я не могу защитить себя. Не могу воспользоваться правом на защиту», - посетовал Топчу.

Он полагает, что доказательства ФСБ недостаточно убедительны.

«Вот почему судья не может принять решение против меня. А я уверен в себе: я не имею никакого отношения ни к какой террористической организацией, ни к какому государству, действующему против России. Они не могут обвинить меня в этом, потому что невозможно найти никаких доказательств такого рода преступлениям», - подчеркнул Топчу.

О себе Тарик Топчу рассказал, что родился в городе Рейханлы на юго-востоке Турции в 1964 году. Его отец - черкес из семьи мухаджиров, мать тоже, но родилась в Сирии.

Общественной и политической деятельностью, по словам Топчу, он начал заниматься в студенческие годы в Техническом университете Анкары, где был лидером студенческой ассоциации, за что был даже осужден в 1987 военным режимом в Турции.

Затем, по его словам, он жил в эмиграции в Германии, где завершил высшее образование. В Германии он жил и работал до 2014 года, и стал там активистом черкесского движения. В 2000-х годах писал статьи и проводил акции солидарности.

«В 2014 я решил вернуться на свою историческую родину. Приехал в Нальчик. Чтобы изучить русский язык, так как родным адыгским, а вместе с ним турецким, немецким и английским, я владею хорошо, поступил на подготовительный курс Кабардино-Балкарского университета. Я хотел подготовиться к экзамену, как претендент на получение гражданства РФ», - рассказал он.

Топчу также рассказал, что является членом Черкесской Ассоциации "Адыгэ Хасэ - Рейханлы" и членом KAFFED (The Federation of the Caucasian Associations in Turkey; Федерация Кавказских Ассоциаций) в Анкаре.

Инцидент с Топчу не останется незамеченным адыгским сообществом России и зарубежными диаспорами

Случай с лишением Тарика Топчу права жить на исторической родине не уникален, сказал корреспонденту "Кавказского узла" глава Правозащитного центра Кабардино-Балкарии Валерий Хатажуков.

"Уже не раз миграционные службы РФ отказывали под самыми разными, нередко надуманными предлогами продлевать вид на жительство зарубежным черкесам, депортировали их", - сказал он.

В качестве примера он привел случай репатрианта из Турции Муаммара Коблева.

13 декабря Краснодарский краевой суд отказался пересмотреть решение о лишении гражданства России Муаммара Коблева. По словам адвоката Шамсудина Негуча, Коблев приехал в Россиию в 1995 году, женился на гражданке России, а в 1997 году стал российским гражданином. "Его обвинили в том, что в 1996-1997 годах он не проживал по месту прописки и тем самым нарушил законодательство", - отметил адвокат, который считает, что Коблева преследуют за поддержку одного из создателей Международного черкесского движения Руслана Гвашева.

По словам Хатажукова, инциденты и с Топчу, и с Коблевым не останутся незамеченными ни адыгским сообществом в России, ни зарубежными черкесскими диаспорами.

«У Топчу и Коблева репутация людей, пророссийски настроенных, лояльных к России. Они считают, что, несмотря на все препятствия и сложности, черкесы должны договариваться с властями России, чтобы вернуться на историческую родину. Они полагают, что черкесы худо-бедно имеют условия для самосохранения только в России. И в черкесской диаспоре в недоумении от того, что даже против столь пророссийски настроенных соотечественников выдвигают претензии, которые нельзя воспринимать как обоснованные и серьёзные», - подчеркнул он.

Хатажуков полагает, что имеют место целенаправленные действия властей для того, чтобы любыми способами не допустить черкесов на родину.

«Такая позиция грубо противоречит Конституции и федеральным законам, касающимся политики в отношении зарубежных соотечественников», - отметил правозащитник.

Существует негласная установка чинить препятствия черкесам, желающим вернуться на Кавказ

Аналогичного мнения придерживает черкесский активист Ибрагим Яганов.

«Случай с Топчу - не первый и, по всей вероятности, не последний, когда российские власти по надуманным, высосанным из пальца поводам репатриантов, которые хотят поселиться на своей исторической родине, выдворяют как персон нон грата. Все это из-за негласной установки чинить препятствия черкесам, желающим вернуться на Кавказ», - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, подозрения в экстремистской деятельности Топчу являются стандартными поводами для депортации.

«Обвинения в экстремизме любому гражданину могут выдвинуть. Меня несколько раз пытались уличить в этом. Но я законопослушный гражданин и не дам причины обвинить меня. А некоторым зарубежным черкесам не очень удалось это. Наверное, пользуясь тем, что они не достаточно владеют русским языком и не могут защитить себя, к ним пристают спецслужбы. Топчу - человек открытый и общался со многими людьми различных убеждений. У нас в КБР очень многих спецслужбы сортируют как экстремистов, ваххабитов, ещё кем-то. Обычный человек, в том числе и Топчу, вовсе не мог знать расклады спецслужб по своим гражданами. Видимо, поэтому ФСБ и потребовала засекретить дело, потому что могут обвинить в экстремизме каждого», - пояснил Яганов.

Если коллегия Верховного суда РФ не восстановит срок рассмотрения жалобы Топчу, то за 15 дней он должен выехать из России

Коллегия Верховного суда РФ может восстановить срок апелляции Тарика Топчу, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" его адвокат Беслан Хагажей.

По словам Хагажея, для подачи жалобы у защиты есть время до 8 февраля 2019 года.

«Тогда жалоба вновь будет передана на рассмотрение суду. Не могу сказать точно, будет ли это Верховный суд РФ, или её спустят по месту прежнего рассмотрения в КБР. В любом случае суд останется закрытым», - отметил Хагажей.

Он уточнил также, что если коллегия Верховного суда РФ не восстановит срок рассмотрения, то жалоба Топчу будет считаться неудовлетворенной и ему дадут срок 15 дней для выезда из России.