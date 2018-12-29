Суд отказался рассмотреть жалобу черкесского активиста Топчу

29 декабря 2018, 14:11

Тарик Топчу слишком поздно обжаловал отмену вида на жительство, решил сегодня Верховный суд Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", 1 августа МВД по Кабардино-Балкарии аннулировало разрешение на временное проживание Тарика Топчу в России. По просьбе ФСБ дело рассматривается Верховным судом Кабардино-Балкарии в закрытом режиме. В материалах дела есть сведения, составляющие гостайну, пояснил судья.

Суд посчитал, что время подачи апелляции было просрочено, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Топчу Беслан Хагажей. "Мы после получения на руки решения суда 8 января имеем возможность восстановить срок апелляции в апелляционной коллегии Верховного суда России в Москве", - отметил он.

По словам адвоката, для подачи жалобы у защиты будет месяц до 8 февраля 2019 года. В этот срок его (Тарика Топчу. - Прим. "Кавказского узла") положение не изменится, он останется в России", - пояснил Хагажей.

Ранее Тарик Топчу рассказал "Кавказскому узлу", что является черкесским активистом и журналистом. По его словам, в 2007 году он начал работать колумнистом издания CircasianСanada, спустя три года начал сотрудничество с Cherkessia.net, а с 2014 года публикуется в издании İnfoCherkessia.

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