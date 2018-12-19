Суд в Нальчике засекретил дело Тарика Топчу

19 декабря 2018, 15:07

Верховный суд Кабардино-Балкарии сегодня решил рассматривать в закрытом режиме жалобу черкесского журналиста Тарика Топчу на отмену вида на жительство. В материалах дела есть сведения, составляющие гостайну, пояснил судья.

Как писал "Кавказский узел", 13 декабря Верховный суд Кабардино-Балкарии объявил перерыв до 19 декабря в рассмотрении жалобы студента Кабардино-Балкарского госуниверситета, гражданина Турции и Германии черкесского происхождения Тарика Топчу, дав ему время на исправление ошибок в жалобе.

1 августа МВД по Кабардино-Балкарии аннулировало разрешение на временное проживание Тарика Топчу в России. Топчу обжаловал это решение в Нальчикском горсуде, однако ФСБ потребовала рассмотреть жалобу в Верховном суде республики, объяснив, что в материалах дела есть сведения, составляющие государственную тайну.

Судья Верховного суда Кабардино-Балкарии сегодня постановил проводить дальнейшее рассмотрение материалов дела в закрытом режиме, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Беслан Хагажей.

По его словам, суд решил, что в материалах, предоставленных ФСБ, содержатся сведения, составляющие государственную тайну. "После того, как судья ознакомился с материалами, он заявил, что заседание будет закрытым, но, так как секретарь суда не имеет пока допуска, и у участников процесса надо взять расписки о неразглашении, то был объявлен перерыв на неделю", - сказал адвокат, уточнив, что заседание назначено на 12.00 мск 25 декабря.

С этого момента участники процесса смогут обнародовать только решение суда по жалобе Топчу и не имеют права комментировать суд по существу, сообщил Беслан Хагажей.

Он отметил, что сегодня слушателей, поддерживающих активиста, в суде не было.

Сам Тарик Топчу заявил корреспонденту "Кавказского узла", что никогда не занимался террористической или экстремистской деятельностью. "Черкесы хотят жить в России вместе с народами России, вернувшись на историческую родину. Но этой цели желают добиться законными, демократическими способами", - сказал он.

Тарик Топчу рассказал ранее "Кавказскому узлу", что является черкесским активистом и журналистом. По его словам, в 2007 году он начал работать колумнистом издания CircasianСanada, спустя три года начал сотрудничество с Cherkessia.net, а с 2014 года публикуется в издании İnfoCherkessia.

Материалы о положении черкесов в России и за рубежом публикуются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Черкесский вопрос".