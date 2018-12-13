Суд дал Тарику Топчу время для исправления ошибок в жалобе

13 декабря 2018, 20:14

Верховный суд Кабардино-Балкарии сегодня объявил перерыв в рассмотрении жалобы черкесского журналиста Тарика Топчу, попросившего отменить решение об аннулировании ему вида на жительство.

Как писал "Кавказский узел", управление по вопросам миграции МВД по Кабардино-Балкарии 1 августа аннулировало разрешение на временное проживание в России студента Кабардино-Балкарского госуниверситета, гражданина Турции и Германии черкесского происхождения Тарика Топчу. Он обжаловал это решение в Нальчикском горсуде, однако ФСБ потребовала рассмотреть жалобу в Верховном суде республики.

ФСБ, обосновывая требование направить жалобу Топчу в Верховный суд КБР, отметила, что в материалах дела есть сведения, «составляющие и государственную тайну».

Рассмотрение жалобы Тарика Топчу отложено судом для исправления процессуальных ошибок, сообщил адвокат Беслан Хагажей.

«Судья Верховного суда КБР заметил процессуальные ошибки при оформлении апелляционной жалобы Тарика Топчу», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Беслан Хагажей, не уточнив суть недочётов.

При этом адвокат отметил, что не видит со стороны суда каких-либо «придирок» к апелляции. «Судья грамотный и замечания были обоснованы», - заявил он.

По словам Хагажея, судебное заседание должно возобновиться 19 декабря в 10 часов утра

Тарик Топчу участвовал в заседании с переводчиком. В беседе с корреспондентом «Кавказского узла» он выразил надежду, что все закончится хорошим и справедливым решением.

«Я знаю, что я не террорист, не провокатор и не агент. Я приехал сюда, так как это моя родина и с целью жить тут как человек, как черкес. Каких либо других, скрытых, планов у меня нет. Но посмотрим, какое решение вынесет суд», - заявил Топчу.

Отметим, Управление по делам миграции МВД Кабардино-Балкарии приняло решение об аннулировании вида на жительства Топчу на основании рапорта из ФСБ. В уведомлении, которое получил Топчу, указано, что разрешение аннулировано на основании подпунктов 1-2 пункта 1 статьи 7 федерального закона о правовом положении иностранных граждан.

Согласно подпунктам 1-2 пункта 1 статьи 7 ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в РФ", ранее выданное иностранному гражданину разрешение на временное проживание аннулируется, если этот гражданин выступает за насильственное изменение основ конституционного строя России. Также основаниями для аннулирования документа являются иные действия, которые создают угрозу безопасности России или ее граждан, а также если гражданин финансирует, планирует террористические (экстремистские) акты, оказывает содействие в совершении таких актов или совершает их, а равно иными действиями поддерживает террористическую (экстремистскую) деятельность.

Тарик Топчу рассказал ранее "Кавказскому узлу", что является черкесским активистом и журналистом. По его словам, в 2007 году он начал работать колумнистом издания CircasianСanada, спустя три года начал сотрудничество с Cherkessia.net, а с 2014 года публикуется в издании İnfoCherkessia.

Материалы о положении черкесов в России и за рубежом собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Черкесский вопрос".