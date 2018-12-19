Азербайджан заявил об обстрелах двух сел

19 декабря 2018, 08:37

Позиции азербайджанской армии в зоне карабахского конфликта были обстреляны из крупнокалиберных пулеметов, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 18 декабря Азербайджан сообщил, что режим перемирия был нарушен за сутки 27 раз, зафиксировав обстрелы со стороны Армении и Нагорного Карабаха.

"Подразделения Вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 24 раза", - сообщается сегодня на сайте Министерства обороны Азербайджана.

По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции азербайджанской армии в селе Агбулаг Товузского района и в селе Заманлы Гедабекского района.

На сайтах оборонных ведомств Армении и Нагорного Карабаха сегодня в 08.35 мск нет информации относительно заявления Азербайджана об обстрелах.