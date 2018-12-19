Азербайджанские вооруженные силы. Фото https://mod.gov.az/ru/foto-arhiv-045/

19 декабря 2018, 08:37

Азербайджан заявил об обстрелах двух сел

Позиции азербайджанской армии в зоне карабахского конфликта были обстреляны из крупнокалиберных пулеметов, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 18 декабря Азербайджан сообщил, что режим перемирия был нарушен за сутки 27 раз, зафиксировав обстрелы со стороны Армении и Нагорного Карабаха.

"Подразделения Вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 24 раза", - сообщается сегодня на сайте Министерства обороны Азербайджана.

По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции азербайджанской армии в селе Агбулаг Товузского района и в селе Заманлы Гедабекского района.

На сайтах оборонных ведомств Армении и Нагорного Карабаха сегодня в 08.35 мск нет информации относительно заявления Азербайджана об обстрелах.

Перемирие, объявленное сторонами карабахского конфликта после военных действий в апреле 2016 года, не прекратило противостояния, говорится в размещенной на "Кавказском узле" справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Ежедневно в течение более двух лет каждый день в зоне конфликта ведутся обстрелы, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны". 

Новости о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, собраны на тематической странице "Карабах: худой мир или война" на "Кавказском узле". В разделе "Справочник" "Кавказского узла" также размещены материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Солдаты Армии обороны Нагорного Карабаха приняли крещение в Шуши", "Семьи погибших солдат потребовали выплат от властей Азербайджана", "Наблюдатели ОБСЕ не нашли нарушений в зоне карабахского конфликта".

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