18 декабря 2018, 13:38

Азербайджан сообщил о 27 обстрелах в зоне конфликта

Обстрелы азербайджанских позиций в зоне карабахского конфликта были зафиксированы со стороны Армении и Нагорного Карабаха, заявило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 17 декабря Азербайджан насчитал 28 обстрелов своих позиций в зоне конфликта.

На линии соприкосновения войск режим прекращения огня был нарушен 27 раз за сутки с 17 декабря по 18 декабря, обстрелы велись из крупнокалиберных пулеметов, сообщило сегодня министерство обороны Азербайджана на своем сайте. Позиции азербайджанских военных на безымянных высотах в Гедабекском районе были обстреляны со стороны Армении, кроме того, обстрелы велись с территорий "близ оккупированных сел" в Тертерском, Агдамском, Физулинском и Джебраильском районах, а также с позиций на безымянных высотах в Геранбойском, Тертерском, Агдамском и Ходжавендском районах, уточнило оборонное ведомство.

Комментариев относительно этого заявления об обстрелах нет на сайтах Министерств обороны Армении и Нагорного Карабаха на 13.20 мск сегодня.

Перемирие, объявленное сторонами карабахского конфликта после военных действий в апреле 2016 года, не прекратило противостояния, говорится в размещенной на "Кавказском узле" справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Ежедневно в течение более двух лет каждый день в зоне конфликта ведутся обстрелы, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны". 

Новости о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, собраны на тематической странице "Карабах: худой мир или война" на "Кавказском узле". В разделе "Справочник" "Кавказского узла" также размещены материалы"Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Солдаты Армии обороны Нагорного Карабаха приняли крещение в Шуши", "Семьи погибших солдат потребовали выплат от властей Азербайджана", "Наблюдатели ОБСЕ не нашли нарушений в зоне карабахского конфликта".

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