Азербайджан сообщил о 27 обстрелах в зоне конфликта

18 декабря 2018, 13:38

Обстрелы азербайджанских позиций в зоне карабахского конфликта были зафиксированы со стороны Армении и Нагорного Карабаха, заявило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 17 декабря Азербайджан насчитал 28 обстрелов своих позиций в зоне конфликта.

На линии соприкосновения войск режим прекращения огня был нарушен 27 раз за сутки с 17 декабря по 18 декабря, обстрелы велись из крупнокалиберных пулеметов, сообщило сегодня министерство обороны Азербайджана на своем сайте. Позиции азербайджанских военных на безымянных высотах в Гедабекском районе были обстреляны со стороны Армении, кроме того, обстрелы велись с территорий "близ оккупированных сел" в Тертерском, Агдамском, Физулинском и Джебраильском районах, а также с позиций на безымянных высотах в Геранбойском, Тертерском, Агдамском и Ходжавендском районах, уточнило оборонное ведомство.

Комментариев относительно этого заявления об обстрелах нет на сайтах Министерств обороны Армении и Нагорного Карабаха на 13.20 мск сегодня.