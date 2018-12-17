Азербайджан сообщил о пулеметных обстрелах в зоне конфликта

17 декабря 2018, 09:29

Позиции азербайджанских военных в зоне карабахского конфликта были обстреляны 28 раз за сутки, заявило сегодня министерство обороны страны.

"Кавказский узел" писал, что 16 декабря Азербайджан насчитал 29 обстрелов своих позиций в зоне конфликта. В свою очередь Нагорный Карабах заявил о 250 обстрелах позиций Армии обороны со стороны Азербайджана с 9 по 15 декабря.

Режим прекращения огня на линии соприкосновения войск был нарушен 28 раз за сутки с 16 декабря по 17 декабря, обстрелы велись из крупнокалиберных пулеметов, сообщило сегодня министерство обороны Азербайджана на своем сайте. Позиции азербайджанских военных на безымянных высотах в Гедабекском районе были обстреляны со стороны Армении, кроме того, обстрелы велись с территорий "близ оккупированных сел" в Тертерском, Агдамском и Физулинском районах, а также с позиций на безымянных высотах в Геранбойском, Тертерском, Агдамском и Ходжавендском районах, уточнило оборонное ведомство.