17 декабря 2018, 09:29

Азербайджан сообщил о пулеметных обстрелах в зоне конфликта

Позиции азербайджанских военных в зоне карабахского конфликта были обстреляны 28 раз за сутки, заявило сегодня министерство обороны страны.

"Кавказский узел" писал, что 16 декабря Азербайджан насчитал 29 обстрелов своих позиций в зоне конфликта. В свою очередь Нагорный Карабах заявил о 250 обстрелах позиций Армии обороны со стороны Азербайджана с 9 по 15 декабря.

Режим прекращения огня на линии соприкосновения войск был нарушен 28 раз за сутки с 16 декабря по 17 декабря, обстрелы велись из крупнокалиберных пулеметов, сообщило сегодня министерство обороны Азербайджана на своем сайте. Позиции азербайджанских военных на безымянных высотах в Гедабекском районе были обстреляны со стороны Армении, кроме того, обстрелы велись с территорий "близ оккупированных сел" в Тертерском, Агдамском и Физулинском районах, а также с позиций на безымянных высотах в Геранбойском, Тертерском, Агдамском и Ходжавендском районах, уточнило оборонное ведомство.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха на своих сайтах не прокомментировали это заявление к 8.40 мск сегодня.

Перемирие, объявленное сторонами карабахского конфликта после пяти дней военных действий в апреле 2016 года, не остановило противостояния, следует из размещенной на "Кавказском узле" справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Более двух лет каждый день в зоне конфликта ведутся обстрелы, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны". 

Новости о происходящих в зоне карабахского конфликта событиях "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В "Справочнике" "Кавказского узла" также опубликованы материалы"Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Солдаты Армии обороны Нагорного Карабаха приняли крещение в Шуши", "Семьи погибших солдат потребовали выплат от властей Азербайджана", "Наблюдатели ОБСЕ не нашли нарушений в зоне карабахского конфликта".

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