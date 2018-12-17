17 декабря 2018, 09:29
Азербайджан сообщил о пулеметных обстрелах в зоне конфликта
Позиции азербайджанских военных в зоне карабахского конфликта были обстреляны 28 раз за сутки, заявило сегодня министерство обороны страны.
"Кавказский узел" писал, что 16 декабря Азербайджан насчитал 29 обстрелов своих позиций в зоне конфликта. В свою очередь Нагорный Карабах заявил о 250 обстрелах позиций Армии обороны со стороны Азербайджана с 9 по 15 декабря.
Режим прекращения огня на линии соприкосновения войск был нарушен 28 раз за сутки с 16 декабря по 17 декабря, обстрелы велись из крупнокалиберных пулеметов, сообщило сегодня министерство обороны Азербайджана на своем сайте. Позиции азербайджанских военных на безымянных высотах в Гедабекском районе были обстреляны со стороны Армении, кроме того, обстрелы велись с территорий "близ оккупированных сел" в Тертерском, Агдамском и Физулинском районах, а также с позиций на безымянных высотах в Геранбойском, Тертерском, Агдамском и Ходжавендском районах, уточнило оборонное ведомство.
Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха на своих сайтах не прокомментировали это заявление к 8.40 мск сегодня.
Новости о происходящих в зоне карабахского конфликта событиях "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В "Справочнике" "Кавказского узла" также опубликованы материалы"Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".