Азербайджан сообщил об обстреле приграничного села

16 декабря 2018, 12:00

Режим перемирия в зоне карабахского конфликта был нарушен 29 раз за сутки, под обстрел попали позиции военных в селе Геяли Гедабекского района, заявило Минобороны Азербайджана.

"Кавказский узел" писал, что 15 декабря Азербайджан насчитал 21 обстрел своих позиций в зоне конфликта. В свою очередь, Нагорный Карабах заявил о 250 обстрелах позиций Армии обороны со стороны Азербайджана с 9 по 15 декабря.

За сутки с 15 декабря по 16 декабря режим прекращения огня на линии соприкосновения войск был нарушен 29 раз, обстрелы велись из крупнокалиберных пулеметов, сообщило сегодня Министерство обороны Азербайджана на своем сайте. Позиции азербайджанских военных в селе Геяли в Гедабекском районе были обстреляны со стороны Армении, также обстрелы велись с территорий "близ оккупированных сел" в Агдамском районе, Физулинском районе, а также с позиций на безымянных высотах в этих, а также Геранбойском, Тертерском и Ходжавендском районах, уточнило оборонное ведомство.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха к 11:50 мск 16 декабря не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

Новости о том, что происходит в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В "Справочнике" "Кавказского узла" также опубликованы материалы"Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".