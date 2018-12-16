Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 250 обстрелах за неделю

16 декабря 2018, 00:31

Азербайджанские военные с 9 по 15 декабря сделали 2500 выстрелов по позициям Армии обороны, заявило Минобороны Нагорного Карабаха.

"Кавказский узел" писал, что за период с 25 ноября по 1 декабря Нагорный Карабах насчитал 120 обстрелов своих позиций. О ситуации в зоне конфликта со 2 по 8 декабря министерство обороны Нагорного Карабаха не рапортовало.

"В период с 9 по 15 декабря азербайджанская сторона нарушила режим прекращения огня в зоне карабахского конфликта порядка 250 раз. Вооруженные силы Азербайджана произвели по карабахским позициям более 2500 выстрелов из стрелкового оружия разного типа", - передает корреспондент "Кавказского узла" информацию пресс-службы Минобороны Нагорного Карабаха.

Министерство обороны Азербайджана пока не прокомментировало это заявление на своем сайте. При этом за прошлые сутки ведомство насчитало 21 случай обстрела своих позиций со стороны Армении и с территории, подконтрольной властям Нагорного Карабаха.

Перемирие, объявленное сторонами карабахского конфликта после военных действий в апреле 2016 года, не прекратило противостояния, говорится в размещенной на "Кавказском узле" справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Более двух лет в зоне конфликта ежедневно ведутся обстрелы, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

Новости о ситуации в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В "Справочнике" "Кавказского узла" также содержатся материалы"Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".