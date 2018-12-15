Азербайджан заявил о 21 обстреле с армянской стороны

15 декабря 2018, 11:00

Военнослужащие Армении нарушили режим прекращения огня, применив крупнокалиберные пулеметы, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

"Кавказский узел" информировал, что 14 декабря Азербайджан насчитал 26 обстрелов своих позиций в зоне конфликта.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 21 раз", - заявило сегодня на своем сайте министерство обороны Азербайджана.

Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, отмечается в сообщении.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха к 11:00 мск 15 декабря не прокомментировали на своих сайтах это заявление.

Перемирие, объявленное сторонами карабахского конфликта после военных действий в апреле 2016 года, не прекратило противостояния, говорится в размещенной на "Кавказском узле" справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Более двух лет в зоне конфликта ежедневно ведутся обстрелы, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

Новости о том, что происходит в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".