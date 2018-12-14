Азербайджан насчитал 26 обстрелов в зоне конфликта

14 декабря 2018, 09:29

Режим перемирия в зоне карабахского конфликта был нарушен за сутки на разных участках линии соприкосновения войск, в том числе около приграничного села Геяли, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 13 декабря Азербайджан заявил об обстрелах двух сел в зоне конфликта.

С 13 по 14 декабря Азербайджан зафиксировал 26 обстрелов в зоне конфликта. "Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Геяли Гедабекского района", - сообщило сегодня оборонное ведомство страны на своем сайте.

На сайтах министерств обороны Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 09.10 мск нет информации по поводу заявления Минобороны Азербайджана о нарушении режима перемирия.

Объявленное сторонами карабахского конфликта после военных действий в апреле 2016 года перемирие не прекратило противостояния, говорится в размещенной на "Кавказском узле" справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Ежедневно в течение более двух лет в зоне конфликта фиксируются обстрелы, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

Новости о том, что происходит в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" также опубликованы материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".