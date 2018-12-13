Разрушенные дома в зоне конфликта. Фото Sputnik / Murad Orujov https://ru.sputnik.az/karabakh/20180408/414769183/azerbaijan-armenia-karabakh-obstrel.html

13 декабря 2018, 08:47

Азербайджан заявил об обстрелах двух сел в зоне конфликта

Позиции азербайджанской армии в зоне карабахского конфликта были обстреляны за сутки 23 раза, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 12 декабря Азербайджан зафиксировал обстрелы в граничащем с Арменией районе. Всего оборонное ведомство насчитало за сутки 28 обстрелов.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза", - сообщается сегодня на сайте министерства обороны Азербайджана.

Обстрелам подверглись позиции азербайджанской армии в селе Агдам Товузского района и в селе Геяли Гедабекского района, проинформировало ведомство.

На сайтах оборонных ведомств Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 8.45 мск нет информации относительно заявления Минобороны Азербайджана о нарушении режима перемирия.

Объявленное сторонами карабахского конфликта после военных действий в апреле 2016 года перемирие не прекратило противостояния, говорится в размещенной на "Кавказском узле" справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Ежедневно в течение более двух лет в зоне конфликта фиксируются обстрелы, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

Новости о том, что происходит в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" также опубликованы материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Азербайджан сообщил о 27 обстрелах в зоне конфликта", "Азербайджан обвинил Армению в пулеметных обстрелах", "МИД Нагорного Карабаха допустил освобождение азербайджанского солдата".

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