Военная техника армии Азербайджана. Фото https://mod.gov.az/ru/foto-arhiv-045/?gid=21985

12 декабря 2018, 09:35

Азербайджан зафиксировал обстрелы в граничащем с Арменией районе

Позиции азербайджанской армии в минувшие сутки подверглись обстрелам в четырех селах, заявило Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", с 11 по 12 декабря Минобороны Азербайджана сообщило об обстрелах двух сел в зоне конфликта. Всего оборонное ведомство насчитало за сутки 24 обстрела.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 28 раз", - сообщается сегодня на сайте министерства обороны Азербайджана.

По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции азербайджанской армии в селах Агдам, Коханеби, Асрик Джырдахан и Агбулаг Товузского района, граничащего с Арменией.

Объявленное сторонами карабахского конфликта после военных действий в апреле 2016 года перемирие не прекратило противостояния, говорится в размещенной на "Кавказском узле" справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Ежедневно в течение более двух лет в зоне конфликта фиксируются обстрелы, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

Новости о том, что происходит в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" также опубликованы материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Инфографика. Карабах после перемирия - два года войны", "Наблюдатели ОБСЕ не увидели нарушений в зоне карабахского конфликта", "Азербайджан сообщил о пулеметных обстрелах в зоне конфликта".

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