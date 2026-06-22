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14:20, 22 июня 2026

КС Армении отстранил двух судей от рассмотрения иска об итогах выборов

На избирательном участке в Армении. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Оба судьи были депутатами в правящей партии Армении.

Как писал "Кавказский узел", семь партий обжаловали в Конституционном суде итоговое решение Центризбиркома по парламентским выборам. Лидер партии "Армения" Роберт Кочарян оспорил также в административном суде решение комиссии разрешить его уголовное преследование.

Сильная Армения" в иске в Конституционный суд заявила о массовых и организованных властями нарушениях и потребовала аннулировать результаты парламентских выборов либо назначить второй тур. 

Конституционный суд Армении принял два решения, согласно которым двое из восьми членов КС отстранены от рассмотрения объединенного иска политических сил о признании итогов выборов недействительными. 

"Согласно п. 1 ч. 1 ст. 16 конституционного закона "О Конституционном суде", участие судьи Конституционного суда Владимира Варданяна в рассмотрении дела… невозможно, так как он имеет предвзятое отношение", - говорится в первом решении, опубликованном на сайте суда. Схожее решение принято в отношении судьи Артака Зейналяна. 

Владимир Варданян является бывшим депутатом от фракции премьера Никола Пашиняна. Артак Зейналян был депутатом от правящей фракции, а в 2018-2019 годах - министром юстиции в правительстве Пашиняна, уточняет News.am.

Партия "Процветающая Армения" олигарха Гагика Царукяна, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна и блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна являются наиболее пророссийскими участниками выборов в парламент Армении, указали ранее аналитики.

Выборы в парламент фактически стали референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении. На "Кавказском узле" опубликована справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

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Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Рамзан Кадыров (слева), Роман Мурдиев, Мансур Солтаев. Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

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