КС Армении отстранил двух судей от рассмотрения иска об итогах выборов

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Оба судьи были депутатами в правящей партии Армении.

Как писал "Кавказский узел", семь партий обжаловали в Конституционном суде итоговое решение Центризбиркома по парламентским выборам. Лидер партии "Армения" Роберт Кочарян оспорил также в административном суде решение комиссии разрешить его уголовное преследование.

Сильная Армения" в иске в Конституционный суд заявила о массовых и организованных властями нарушениях и потребовала аннулировать результаты парламентских выборов либо назначить второй тур.

Конституционный суд Армении принял два решения, согласно которым двое из восьми членов КС отстранены от рассмотрения объединенного иска политических сил о признании итогов выборов недействительными.

"Согласно п. 1 ч. 1 ст. 16 конституционного закона "О Конституционном суде", участие судьи Конституционного суда Владимира Варданяна в рассмотрении дела… невозможно, так как он имеет предвзятое отношение", - говорится в первом решении, опубликованном на сайте суда. Схожее решение принято в отношении судьи Артака Зейналяна.

Владимир Варданян является бывшим депутатом от фракции премьера Никола Пашиняна. Артак Зейналян был депутатом от правящей фракции, а в 2018-2019 годах - министром юстиции в правительстве Пашиняна, уточняет News.am.

Партия "Процветающая Армения" олигарха Гагика Царукяна, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна и блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна являются наиболее пророссийскими участниками выборов в парламент Армении, указали ранее аналитики.

Выборы в парламент фактически стали референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении. На "Кавказском узле" опубликована справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".