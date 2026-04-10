Восстановлена подача газа жителям Мамедкалы

Газоснабжение поселка Мамедкала в Дербентском районе, пострадавшего при прорыве дамбы, восстановлено, также возобновлена подача газа в село Рубас.

Как писал "Кавказский узел", в зоне разрушительных паводков в Дагестане находится около 1,5 млн жителей, с 9 апреля в регионе действует режим ЧС федерального уровня. Поселок Мамедкала, где в результате прорыва дамбы почти 260 жилых домов с приусадебными участками оказались в зоне затопления, стал из наиболее пострадавших населенных пунктов в Дагестане, для помощи местным жителям туда прибыли сотни волонтеров.

На Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, продолжаются с конца марта, они стали одними из самых разрушительных за последние годы. Наибольший ущерб стихия нанесла Дагестану и Чечне, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026". Жертвами наводнения в Дагестане стали шесть человек, пять из них погибли в поселке Мамедкала и его окрестностях: беременная 17-летняя местная жительница, 12-летний ребенок, пятилетняя девочка и ее бабушка, а также 70-летняя Аминат Мусаева, которая в течение трех суток числилась пропавшей. Ранее, 5 апреля, в селе Кирки Кайтагского района погибла жительница дома, снесенного оползнем, депутат местного сельсовета Кистаман Мазанова. Власти отчитались о выплате семьям погибших по миллиону рублей.

"Специалисты полностью восстановили газоснабжение жителей села Рубас и поселка Мамедкала Дербентского района", - проинформировал Telegram-канал компании "Газпром газораспределение Дагестан".

В Мамедкале завершился второй этап восстановительных работ, а в селе Рубас газовикам пришлось проводить новый газопровод взамен разрушенного: старый газопровод, часть которого снесло стихией вместе с опорами, проходил по руслу реки, новый же проложен в обход русла, уточнили в компании.

Электроснабжение Мамедкалы и мобильная связь были восстановлены 7 апреля. Проблемой, по словам местных жителей, остается откачка воды из затопленных домов.

Природоохранная прокуратура предложила расследовать обстоятельства прорыва плотины Геджухского водохранилища на реке Дарвагчай, из-за которого поселок Мамедкала накрыл разрушительный поток воды.

По информации ведомства, собственник и организации, использующие комплекс водохранилища, “не обеспечили безопасную эксплуатацию гидротехнического сооружения”. Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура попросила Следком возбудить уголовные дела по статьям о халатности и нарушении правил охраны окружающей среды при эксплуатации объекта.

Жители села Геджух после прорыва дамбы заявили, что сооружение давно находилось в аварийном состоянии. Некоторые из них утверждают, что обращались к чиновникам из-за ее состояния, но реакции на жалобы не было. “Все предупреждали, знали, что плотину прорвет. И работники на дамбе знали, и все”, - цитировал слова местного жителя Амира РБК.

Институт географии РАН связал регулярные наводнения в Дагестане с сочетанием природных процессов и антропогенного воздействия, которое усиливает масштабы стихийных бедствий и повышает риски для людей.