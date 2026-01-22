Сотрудники аэропорта в Махачкале рассказали суду о поведении погромщиков

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники массовых беспорядков в октябре 2023 года обвиняли сотрудников аэропорта Махачкалы в том, что они "прячут" пассажиров из Израиля, работникам приходилось баррикадироваться в помещениях.

Как писал "Кавказский узел", по делу о беспорядках в махачкалинском аэропорту Уйташ были объявлены в розыск трое предполагаемых организаторов погрома - Илья Пономарев*, Абакар Абакаров и Исраил Ахмеднабиев (Абу Умар Саситлинский). По версии Следкома, они публиковали в Telegram посты, побудившие жителей Дагестана участвовать в массовых беспорядках на почве ненависти к Израилю. В июле 2025 года дела всех троих поступили в Верховный суд Дагестана для заочного рассмотрения. Участники беспорядков, произошедших в 2023 году в махачкалинском аэропорту Уйташ, пытались разоружить силовиков и бросали в них камни, следует из оглашенных в суде свидетельских показаний в ноябре 2025 года. Абакаров в октябре 2025 года был убит в Турции, после чего суд направил в Турцию запрос для подтверждения факта его смерти.

Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли 29 октября 2023 года из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. 1200 человек были привлечены к административной ответственности. Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы". "Кавказским узлом" также подготовлены справки "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было" и "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

На очередном заседании по делу о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы были оглашены новые свидетельские показания. Один из сотрудников таможенного поста аэропорта.

По словам свидетеля, во время беспорядков около 50 человек ворвались в служебное помещение поста, нарушив режим пребывания на территории таможенной зоны. Они обвиняли сотрудников в том, что те якобы прячут пассажиров из Израиля в кабинетах, однако угроз в адрес самих работников аэропорта не высказывали.

“С криками и руганью они открывали каждый кабинет и задавали вопрос: "Почему вы их прячете?". Со мной находились мои коллеги, я принял решение забаррикадироваться в одном из помещений", - приводит показания свидетеля с заседания 21 января ТАСС.

На заседании 14 января свидетельские показания в Верховном суде Дагестана дал бывший генеральный директор аэропорта Саид Рамазанов. Он, в частности, сообщил, что за 17 дней до массовых беспорядков, произошедших 29 октября 2023 года, трое человек протестовали в аэропорту против прилета пассажиров из Израиля, но эта акция обошлась без конфликтов.

На том же заседании Рамазанов рассказал, что в день беспорядков, когда в аэропорту “Уйташ” приземлился рейс из Тель-Авива, погромщики толпой прорвались на территорию поста и проверяли паспорта пассажиров “в поисках евреев”.

Протестующие окружили автобус и проверяли паспорта у пассажиров, против их воли вытаскивая на улицу

По словам Рамазанова, он лично вместе с другими сотрудниками аэропорта и депутатом Госдумы Хизри Абакаровым сопровождал в заранее подготовленный автобус пассажиров, прилетевших из Израиля. В это время “протестующие прорвались на перрон и побежали за автобусом”, при этом работники аэропорта и Абакаров пытались “защитить пассажиров от толпы”.

“Протестующие окружили автобус и проверяли паспорта у пассажиров, против их воли вытаскивая на улицу. Так как обе двери автобуса были открыты, внутри помимо пассажиров находились трое протестующих, которые проверяли документы у пассажиров… Протестующие говорили, что им нужно найти евреев", - цитировало слова Рамазанова РИА Новости.

Троих пассажиров - семейную пару с ребенком-инвалидом, - не успели погрузить в автобус. По словам Рамазанова, этих людей он лично заслонил от толпы вместе с несколькими подчиненными, а позже их доставили микроавтобусом в административное здание и эвакуировали с территории на вертолете. Двумя вертолетами были эвакуированы и другие пассажиры, прилетевшие из Израиля.

Следующее заседание по делу о беспорядках в аэропорту Уйташ назначено на 28 января, следует из карточки дела на сайте суда.

"Кавказский узел" также писал, что в середине января суд в Георгиевске признал Анварбека Атаева и Рабадана Раджабова виновными в несоблюдении правил транспортной безопасности во время беспорядков в аэропорту Махачкалы и приговорил их к срокам от 8,5 года до 10 лет заключения. Ранее они были осуждены по статье о массовых беспорядках и применении насилия в отношении силовика.

По обвинению в участии в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы уже осуждено более 130 человек, им назначены сроки от 6,5 года до 15 лет лишения свободы. Житель Дагестана Бахтияр Раджабов, которого городской суд Георгиевска в октябре приговорил к семи годам заключения, стал по меньшей мере 136-м осужденным за участие в погроме; следствие ранее заявляло, что в суды переданы дела 139 фигурантов (за исключением троих, находящихся в розыске).

* внесены в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.