Главная   /   Лента новостей
21:08, 6 ноября 2025

Участникам голодовки у парламента Грузии понадобилась медпомощь

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники голодовки у парламента Грузии назвали свое состояние удовлетворительным, хотя им пришлось обратиться за медпомощью. 

Как писал "Кавказский узел", 2 ноября к голодовке, которую проводят оппозиционные политики у парламента Грузии, присоединилась еще одна женщина, и число участников акции достигло шести. 4 ноября  еще два человека присоединились к голодовке, которую проводят оппозиционеры в знак протеста против преследования демонстрантов, общее число участников достигло восьми.

28 октября один из лидеров "Коалиции за перемены" Гедеван Попхадзе, активистка "Единого национального движения" Дареджан Цхвитария и еще несколько человек объявили голодовку в знак протеста против ежедневных арестов демонстрантов за перекрытие проспекта Руставели. Акция проводится у здания парламента Грузии, где ежедневно собираются протестующие.

Голодовка у здания парламента продолжается десятый день. Требования голодающих остаются прежними: новые парламентские выборы и освобождение политзаключенных, сообщила сегодня телекомпания "Пирвели".

"Руставели должен стать постоянным круглосуточным центром протеста, это наша задача. Требования неизменны: освобождение политзаключённых и новые честные выборы. Акт MEGOBARI и санкции станут для нас той поддержкой, которая в конечном итоге сломит и положит конец этому злу. Но пока эта международная поддержка не будет задействована, мы должны максимально консолидировать наши ресурсы здесь, на проспекте Руставели", - заявил Гедеван Попхадзе.

MEGOBARI Act, который американские конгрессмены приняли большинством голосов 6 мая, предусматривает, что в течение 90 дней после вступления закона в силу президент США обязан определить круг лиц, причастных к подрыву суверенитета Грузии, насилию над гражданами, блокировке курса на евроатлантическую интеграцию страны и масштабной коррупции. Для вступления в силу документ должен быть одобрен Сенатом и подписан президентом США. 

По словам одной из голодающих, Дареджан Цхвитария, вчера у участников голодовки наблюдалось понижения сахара в крови, но после медицинской помощи состояние стабилизировалось.

"Мы чувствуем себя  удовлетворительно,. Вчера у нас понизился сахар в крови, но скорая помощь отреагировала вовремя. Мы обеспокоены за нашу Родину и нашу страну, что они довели всё до такого состояния и всё уничтожили. Наше требование остаётся в силе, оно прежнее", - сказала Дареджан Цхвитария.

Напомним, 5 ноября, в 343-й день непрерывных протестов, активисты на некоторое время перекрыли движение по проспекту Руставели, после чего продолжили акцию на тротуаре. Как и в предыдущие дни, силовики задержали нескольких участников протестов: преподавателя университета Илии Русудан Кобахидзе, филолога Кобахидзе - мать девяти детей, участника акции протеста Гурама Гонгадзе. Также была задержана журналистка телеканала Formula Лиза Цицишвили, которая на проспекте Руставели выполняла свои профессиональные обязанности и освещала проходящую акцию, однако силовики отпустили ее.

В середине октября парламент Грузии принял поправки в закон, которые ужесточили ответственность за нарушения на акциях протеста. Авторы инициативы из "Грузинской мечты" пояснили, что закон направлен против тех, кто регулярно перекрывает проспект Руставели. Теперь появление на митинге в маске или перекрытие дороги наказывается административным арестом на срок до 15 суток. Отказ прекратить митинг по требованию полиции влечет арест до 60 суток. Уголовный кодекс теперь предусматривает до года лишения свободы за повторное нарушение правил участия в акциях и до двух лет - за последующие.

После принятия поправок в законы, силовики начали массово задерживать участников протестов на проспекте Руставели. Большинство из них обвинены в перекрытии проспекта и создании помех движению машин.

Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для Главное о преследовании участников протестов в Грузии

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Они ежедневно проводят протестные акции на проспекте Руставели. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. Административному преследованию подверглось более тысячи человек.

