Кавказ за неделю: обзор главных событий с 26 августа по 1 сентября

02 сентября 2024, 09:20

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Выборы в Азербайджане, пожары на Кавказе, выборы в Грузии, преследование пацифистов и активистов на юге России, годовщина теракта в Беслане, официальные данные о погибших на Украине уроженцах юга России - об этих событиях читайте в подготовленном «Кавказским узлом« обзоре основных событий на Кавказе за неделю, с 26 августа по 1 сентября 2024 года.

Выборы в Азербайджане

1 сентября в Азербайджане началось голосование на внеочередных выборах в парламент (Милли Меджлис). После начала голосования наблюдатели столкнулись с давлением, а на участках зафиксированы «карусели», заявила оппозиционная партия «Мусават». Избиратели в Баку рассказали, что голосуют за кандидатов в надежде на перемены в стране.

Очередные выборы в парламент должны были состояться 3 ноября, но на ноябрь в Баку также запланирована климатическая конференция COP-29. Правящая партия «Ени Азербайджан» заявила о необходимости провести парламентские выборы до международного климатического саммита. 28 июня президент Азербайджана распустил парламент и назначил досрочные выборы на 1 сентября. В них участвуют оппозиционные партии «Мусават» и «Республиканская альтернатива».

Агитационная кампания перед выборами в парламент Азербайджана прошла в условиях использования административного ресурса в пользу кандидатов от власти, а оппозиционные кандидаты столкнулись с препятствиями, заявили представители партий «Мусават» и «Реальная альтернатива».

За внеочередными парламентскими выборами в Азербайджане наблюдает 60 представителей Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Наблюдатели будут следить за соблюдением демократических стандартов и ценностей и обеспечением справедливого и прозрачного избирательного процесса, рассказали представители делегации.

При этом решение Азербайджана объявить некоторых депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы персонами нон-грата является негативным сигналом, который приведет к обратному эффекту и усложнит положение страны в организации, заявил глава ассамблеи Теодорос Русопулос. В Азербайджане сложная ситуация с правами человека и ему придется прибегнуть к помощи лоббистов, чтобы сохранить полномочия своей делегации в ПАСЕ, считают азербайджанские оппозиционеры.

Пожары и дроны на Кавказе

Пожар на нефтекомбинате «Атлас» в Каменском районе Ростовской области, которая загорелась утром 28 августа после атаки беспилотников, за день не потушен, это вызывает опасения у жителей близлежащих населенных пунктов, особенно у родителей школьников. В Каменском районе в связи с пожаром «на участке топливного склада в результате атаки БПЛА» в Каменском районе введен режим повышенной готовности, сообщил глава Каменского района Владимир Савин. «Специалисты экстренных служб ведут борьбу с пожаром круглосуточно. <...> Организован подвоз питьевой воды и продуктов питания, средств первой необходимости, медикаментов. Для участников тушения организовано трехразовое питание, оборудованы места отдыха», - проинформировал глава района в своем Telegram-канале.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил 28 августа в своем телеграм-канале, что около 03.00 мск в Ростовской области были сбиты четыре беспилотных летательных аппарата. «По предварительным данным, пострадавших нет. Информация уточняется», - кратко написал он.

По данным губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, запущенные со стороны Украины беспилотники попытались атаковать территорию региона утром 26 августа. «В Еланском районе в результате падения обломков двух БПЛА повреждены жилой дом и два нежилых строения. Жертв и пострадавших нет. На месте работают оперативные службы», – привела в своем телеграм-канале администрация Волгоградской области слова губернатора.

С 18 августа в результате падения обломков беспилотников горит дизтопливо на промышленных складах в Пролетарске. 26 августа местные жители пожаловались, что Пролетарск накрыли копоть и дым от пожара, и что у людей ухудшилось самочувствие. Из-за пожара на нефтебазе отменено празднование Дня города в Пролетарске и 100-летия Пролетарского района, сообщили власти. Также они отчитались о подготовке документов на единовременные выплаты жителям, чье имущество повредил ландшафтный пожар.

Выборы в Грузии

На 26 октября намечено голосование на выборах депутатов парламента Грузии. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что в парламент войдут правящая партия «Грузинская мечта» и «Единое национальное движение» (ЕНД), а затем будет инициирован запрет оппозиционных партий и отмена мандатов оппозиционных депутатов. Заявление об упразднении оппозиции и создании однопартийного парламента является лишь предвыборной спекуляцией для привлечения избирателей, сочли грузинские аналитики.

Завершена регистрация политических партий на парламентские выборы, назначенные на 26 октября, в ЦИК зарегистрировано 27 партий, объявил Центризбирком Грузии. «Следующий этап для политических партий предполагает подачу партийных списков, на что у них есть срок до 26 сентября. Согласно законодательству, избирательный субъект должен представить партийный список председателю ЦИК не позднее чем за 30 дней до дня выборов. Каждая партия имеет право представить только один партийный список. Число кандидатов в депутаты парламента в партийном списке не должно быть менее 30 и более 200. Не допускается внесение одного и того же лица в разные партийные списки. После подачи партийных списков начнется процесс проверки, а затем и регистрации представленной документации», - цитирует 1 сентября сообщение Центризбиркома «Интерпрессньюс».

Служба внешней разведки России, выступив с заявлением об угрозе «цветной революции», попыталась поддержать «Грузинскую мечту» на предстоящих выборах, заявили оппозиционеры. В заявлении российской спецслужбы нет ничего нового, полагают представители правящей партии.

Преследование пацифистов и активистов на юге России

С 4 марта 2022 года в Кодексе об административных нарушениях России появилась статья 20.3.3, предусматривающая для граждан штраф за дискредитацию вооруженных сил. По этой статье привлекаются к ответственности, в том числе жители регионов Юга России, которые участвуют в пацифистских акциях, выступают с критикой в адрес военных и публикуют негативные комментарии в соцсетях. Повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Так в суд поступило уголовное дело сочинского инженера Алексея Щуся, обвиняемого по уголовному делу о фейках про армию. По словам его адвоката, поводом для обвинения в дискредитации армии стали подписи к фото и видео, «представленные в форме дискредитирующего оценочного суждения, содержащие сведения о враждебной и преступной деятельности вооруженных сил Российской Федерации с признаками фашизма и геноцида в рамках проведения ею специальной военной операции на Украине и стойкую неприязнь к главе государства в связи с принятием им решения о проведении указанной специальной военной операции и политическому режиму Российской Федерации».

Ленинский районный суд Краснодара оштрафовал местного жителя Илью Харченко по трем протоколам об административных правонарушениях. По 30 тысяч рублей штрафа назначил суд Харченко по двум протоколам по дискредитации российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ). Поводом для составления административных протоколов стали две публикации Харченко в соцсетях в поддержку Украины. Еще на одну тысячу рублей Харченко был оштрафован по статье о демонстрации запрещенной символики.

Черкесский городской суд оштрафовал местную жительницу Мадину Каракетову за демонстрацию запрещенной символики (часть 1 статьи 20.3 КоАП РФ). Поводом для составления административного протокола в отношении Каракетовой стала аватарка в соцсети, на которой был изображен флаг США с лозунгом, используемым украинскими военнослужащими в качестве приветствия, и припиской «и США».

Абинский районный суд признал Марию Борзову виновной в дискредитации вооруженных сил России и оштрафовал ее на 40 тысяч рублей, сообщается в карточке дела, опубликованной на сайте суда. Во время ведения прямого эфира в интернете Борзова раскритиковала участников специальной военной операции. Позже на своей странице в соцсети она опубликовала видеообращение, в котором пояснила, что критиковала только тех военнослужащих, которые ведут аморальный образ жизни – систематически употребляют алкоголь и совершают правонарушения. Борзова заявила, что неизвестные вырезали кусок из записи ее прямого эфира и распространили его под видом того, что она будто бы критикует всех участников СВО.

А суд в Славянске-на-Кубани оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя Антона Колядина, признав, что его комментарии в соцсети дискредитировали армию. Согласно материалам дела, в ходе мониторинга соцсети, сотрудники ФСБ выявили комментарии, которые подрывают интересы и безопасность страны и составили на Колядина протокол.

В то же время Кировский райсуд Астрахани вернул силовикам заведенное в отношении местного жителя Аслана Куанышева дело о дискредитации армии, указав на нарушения в его материалах. Согласно протоколу, 17 февраля текущего года один из пользователей сети в своем комментарии к посту написал определенную информацию. При этом, какие действия совершил Куанышев, в протоколе не указано. В акте осмотра интернет-ресурса отмечается, что пост опубликован 17 марта текущего года, а комментарий к нему за месяц до этого – 17 февраля. «Привлекаемое к административной ответственности лицо не могло совершить вменяемые ему действия за месяц до публикации поста, к которому дан комментарий», – отметил суд.

Годовщина теракта в Беслане

В Северной Осетии с 1 по 3 сентября по случаю 20-й годовщины захвата школы проходит ряд траурных мероприятий. Все три дня будет открыт для посещения культурно-патриотический центр профилактики терроризма «Беслан. Школа №1».

1 сентября 2004 года боевики захватили 1128 заложников в спортзале школы №1 Беслана. Операция по их освобождению завершилась 3 сентября 2004 года. В результате теракта погибли 334 человека, 186 из которых были детьми, еще 810 человек получили ранения. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещен материал "Террористический акт в Беслане (1-3 сентября 2004 года)", в разделе "Хроники" опубликована хроника теракта и последовавших за ним событий.

1 сентября в 09.00 во дворе школы началась траурная церемония. В 09.15 прозвенел школьный звонок. На некоторых из участников церемонии были надеты футболки с изображением ангела и с фотографиями погибших в руках, указано в графике мероприятий, который опубликовал в своем телеграм-канале депутат парламента Северной Осетии Сослан Дидаров. В самой школе запланирована презентация проекта «Цветы Беслана», пресс-конференция пострадавших в теракте в 2004 году. Вечером во дворе школы зажигаются свечи.

2 сентября будет проведен круглый стол «Помнить, чтобы жить», презентация книги «Красный крест. Беслан, мы вместе» и показ документального фильма «Граждане Беслана» режиссера Вадима Цаликова. 3 сентября состоится возложение цветов и венков к мемориалу «Древо скорби».

Данные о погибших на Украине уроженцах юга России

На Украине убит житель Северной Осетии Аскер Кокаев, сообщили местные власти. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 306 бойцов из Северной Осетии. Всего власти и силовики на 23.00 мск 1 сентября сообщили о гибели на Украине не менее 4 801 жителей юга России, в том числе 2 291 житель СКФО и 2 510 – ЮФО.

«Кавказский узел» ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. В ряде регионов существует негласный запрет на публикацию таких данных.

В Дагестане озвучена гибель 990 человек, в Волгоградской области - 916, в Краснодарском крае – 542, в Ростовской области – 535, в Ставропольском крае – 463, в Астраханской области – 367, в Северной Осетии – 306, в Чечне - 207, в Кабардино-Балкарии – 159, в Калмыкии – 90, в Ингушетии – 86, в Карачаево-Черкесии – 80, в Адыгее – 60.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале «Кавказского узла» «Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев«, в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине. «Кавказский узел» также подвел итоги вооруженного конфликта за 2023 год «В СВО за 2 года погибло северокавказских силовиков уже в 4 раза больше, чем в конфликте на Северном Кавказе за последние 12 лет«.

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