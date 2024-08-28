28 августа 2024, 04:15

Четыре беспилотника сбиты над Ростовской областью

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Сегодня ночью силы ПВО сбили над Ростовской областью четыре беспилотных летательных аппарата, сообщил губернатор Василий Голубев.

Как информировал "Кавказский узел", после начала спецоперации на Украине Волгоградская и Ростовская области регулярно подвергаются атакам беспилотников. В ночь на 18 августа в результате падения обломков беспилотников загорелось дизтопливо на промышленных складах в Пролетарске. 22 августа число пострадавших при пожаре достигло 47, после этого новых данных о пострадавших не было. 27 августа, на девятые сутки пожара, власти рекомендовали жителя Пролетарска носить увлажненные маски.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил сегодня в своем телеграм-канале, что около 03.00 мск в Ростовской области были сбиты четыре беспилотных летательных аппарата.

"По предварительным данным, пострадавших нет. Информация уточняется", - кратко написал он.

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Примечание:

"Пожар на нефтебазе в Азове не удалось потушить за полтора суток", "Беспилотники атаковали Ростовскую область", "Ракета сбита в Ростовской области".

Автор: "Кавказский узел"

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