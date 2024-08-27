Парламентская ассамблея Совета Европы. Фото: Adrian Grycuk. https://ru.wikipedia.org

27 августа 2024, 13:46

ПАСЕ отреагировала на объявление Азербайджаном персонами нон-грата ее депутатов

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Решение Азербайджана объявить некоторых депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы персонами нон-грата является негативным сигналом, который приведет к обратному эффекту и усложнит положение страны в организации, заявил глава ассамблеи Теодорос Русопулос. В Азербайджане сложная ситуация с правами человека и ему придется прибегнуть к помощи лоббистов, чтобы сохранить полномочия своей делегации в ПАСЕ, считают азербайджанские оппозиционеры.

Как сообщал "Кавказский узел" депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), отказавшиеся в январе утвердить полномочия делегации страны в организации, объявлены персонами нон-грата, им запрещен въезд в страну, в том числе на климатический саммит COP29, сообщил МИД Азербайджана. 26 августа европейский парламентарий Франк Швабе назвал это решение признаком диктатуры.

Председатель ПАСЕ Теодорос Русополос отреагировал на заявление МИД Азербайджана о том, что десятки депутатов ассамблеи объявлены персонами нон-грата в стране, сообщила на своем сайте ПАСЕ.

"Это более чем прискорбный сигнал, который только усложняет нынешнее положение Азербайджана в Совете Европы. Государства-члены обязались соблюдать стандарты демократии: внесение в черный список тех, кто голосовал по совести, может иметь только обратный эффект", – приведены в публикации слова Русополоса, перевод которых выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Азербайджан будет использовать возможности стран, с которыми имеет хорошие отношения, и отдельных политиков, лоббистов в других странах для того, чтобы полномочия азербайджанской делегации в ПАСЕ восстановили, считает оппозиционный политик Гюльтекин Гаджибейли.

"Однако в любом случае властям придется отступать от жесткой позиции, если они хотят остаться в организации. Так как, если в стране 300 политзаключенных, фактически устранена свобода медиа, нет минимальных условий для нормальных выборов, вернуться в ПАСЕ будет невозможно", – сказала Гаджибейли корреспонденту "Кавказского узла".

Проживающий в Европе политический обозреватель Рауф Миркадыров полагает, что Азербайджан будет искать компромиссы. Он высказал корреспонденту "Кавказского узла" мнение, что из-за запрета на въезд группы депутатов ПАСЕ на Баку серьезного давления не будет.

Напомним, 24 января большинство депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приняли резолюцию об ограничении полномочий делегации Азербайджана за нарушения в стране прав человека и рост числа политзаключенных, а также отказ пригласить делегацию ПАСЕ для оценки предстоящих президентских выборов. В документе говорится и о нарушении прав человека в Лачинском коридоре, и о том, что ПАСЕ "осудила военную операцию азербайджанской армии в сентябре 2023 года", которая привела к исходу армянского населения Нагорного Карабаха. Азербайджанская делегация покинула заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы, обвинив структуру в двойных стандартах.

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Примечание:

"Суд в Баку отказался освободить из-под стражи журналиста Керимова", "Оппозиция призвала власти Азербайджана прекратить преследование журналистов", "Пять человек арестованы в Азербайджане по делу Toplum TV".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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