Траурные мероприятия проходят в Беслане в 20-ю годовщину захвата школы

01 сентября 2024, 09:46

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В Северной Осетии проходят траурные мероприятия, приуроченные к 20-й годовщине захвата школы в Беслане. В бесланской школе №1 траурная церемония началась со школьного звонка, ее участники почтили память жертв теракта.

Как информировал "Кавказский узел", в 2023 году сотни людей собрались в Беслане на 19-ю годовщину штурма школы. Приходившие к школе №1 в Беслане люди ставили свечи, несли цветы в память о погибших, приносили бутылки с водой, открывали их и оставляли в спортзале. Многие в эти дни приходили в школу семьями и приводили с собой детей, рассказывали им о том, что произошло.

1 сентября 2004 года боевики захватили 1128 заложников в спортзале школы №1 Беслана. Операция по их освобождению завершилась 3 сентября 2004 года. В результате теракта погибли 334 человека, 186 из которых были детьми, еще 810 человек получили ранения. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещен материал "Террористический акт в Беслане (1-3 сентября 2004 года)", в разделе "Хроники" опубликована хроника теракта и последовавших за ним событий.

В Северной Осетии с 1 по 3 сентября по случаю 20-й годовщины захвата школы продут ряд траурных мероприятий. Все три дня будет открыт для посещения культурно-патриотический центр профилактики терроризма "Беслан. Школа №1".

Сегодня в 09.00 во дворе школы началась траурная церемония. В 09.15 прозвенел школьный звонок. На некоторых из участников церемонии надеты футболки, с изображением ангела и с фотографиями погибших в руках, указано в графике мероприятий, который опубликовал в своем телеграм-канале депутат парламента Северной Осетии Сослан Дидаров.

В 09.15 прозвенит школьный звонок. В церемонии также приняли участие школьники, бывшие заложники, представители властей, активисты и политические деятели. Они возложили цветы и поставили свечи. В 10.00 мск в Храме Новомучеников и исповедников Российских начнется заупокойная лития.

В школе №1 Беслана сегодня запланирована презентация проекта "Цветы Беслана", пресс-конференция пострадавших в теракте в 2004 году. Вечером во дворе школы будут зажжены свечи.

2 сентября будет проведен круглый стол "Помнить, чтобы жить", презентация книги "Красный крест. Беслан, мы вместе" и показ докфильма "Граждане Беслана" режиссера Вадима Цаликова. 3 сентября состоится возложение цветов и венков к мемориалу "Древо скорби", "передал 15-й Регион".

Напомним, лишь спустя 14 лет после трагедии, в декабре 2018 года, полпред президента в СКФО Александр Матовников сделал первое со времени теракта официальное признание в том, что штурм школы планировался изначально, несмотря на протесты местных жителей. Полпред президента также подтвердил, что школу обстреливали из танка.

Потерпевшие в терактах уже много лет добиваются принятия закона, который бы определил обязанность государства помогать жертвам теракта. 1 сентября 2019 года комитет "Матери Беслана" провел пресс-конференцию, в которой приняли участие потерпевшие в терактах в Москве, Санкт-Петербурге, Волгодонске, Дагестане, Кабардино-Балкарии. Они подписали соглашение о намерении объединиться в общероссийскую Ассоциацию жертв терактов и заявили о готовности вместе лоббировать закон о статусе жертв терактов. В июле этого года пострадавшие от теракта в Беслане пожаловались на препятствия в получении медпомощи.

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