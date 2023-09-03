Память о теракте в Беслане объединила жителей Северной Осетии

03 сентября 2023, 20:59

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В Северной Осетии завершились траурные мероприятия, приуроченные к 19-ой годовщине теракта в Беслане. Приходившие к школе №1 в Беслане люди ставили свечи, несли цветы в память о погибших, приносили бутылки с водой, открывали их и оставляли в спортзале. Многие в эти дни приходили в школу семьями и приводили с собой детей, рассказывали им о том, что произошло, передает корреспондент "Кавказского узла".

1 сентября в Беслане прошли траурные мероприятия по случаю 19-й годовщины захвата школы. Люди пришли к школе № 1, чтобы возложить цветы в память о жертвах теракта.

Жительница Владикавказа Залина Агузарова рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что в 2004, когда случился теракт, она поступала в колледж. «Мы приехали сюда с группой после 40 дней. Учитель по литературе сказал нам: «Если вы поедете туда, вы уйдете оттуда совсем другими людьми». И это правда. Когда мы зашли сюда, увидели все, ушли отсюда повзрослевшими. В этом году я приехала сюда со своими детьми, пусть они знают, что произошло и пусть помнят. Такое, конечно, забыть невозможно», - сказала девушка.

«Каждый человек в эти траурные дни должен прийти сюда и быть со всеми близкими, родными пострадавших. У меня тут погибли дальние родственники. В такой трагедии даже если у тебя тут никого не было, надо прийти поскорбеть», - сказала корреспонденту «Кавказского узла» женщина, представившаяся Аидой.

1 сентября 2004 года боевики захватили 1128 заложников в спортзале школы №1 Беслана. Операция по их освобождению завершилась 3 сентября 2004 года. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей, еще 810 человек получили ранения. "Кавказским узлом" подготовлены справка "Террористический акт в Беслане (1-3 сентября 2004 года)" и хроника теракта и последовавших за ним событий.

Жительница Беслана, представившаяся Тамарой, рассказала, что в 2004 году во время теракта в заложниках оказалась двоюродная сестра ее супруга вместе с сыном. Мальчику удалось спастись, но его мать погибла. «Ничего не изменилось, боль также остается», - сказала девушка.

Светлана Глебовна приехала в Беслан из Моздока вместе с сыном и внуками. По ее словам, ранее она уже была на мемориальном кладбище «Город Ангелов», но в школе она впервые. «Это святое дело не только Осетии, а всего мира посетить это место, чтобы такого больше не было. Не хотелось бы ходить на такие мероприятия, но если мы перестанем это делать, то это (теракты) будет бесконечно... Я не хотела бы быть на этом месте в тот день и час, потому что тут можно сойти с ума и упасть замертво. Если сейчас жутко, а как люди вообще живут с этими воспоминаниями? Это сильные люди и мы им должны помогать, не забывать, не надо быть безразличными», - сказала она.

По словам Светланы Глебовны, она приветствует то, что люди приводят в школу детей, потому что «дети должны ходить к детям».

Рамина из Владикавказа рассказала, что во время теракта в заложниках оказались ее соседи... «Я каждый раз захожу в спортзал, как в первый раз, с такой же болью. Абсолютно ничего не меняется», - сказала девушка, не скрывая слез.

Замдиректора по воспитательной работе школы из Невинносмысска Наталья Мазаева приехала в Беслан вместе с педагогическим коллективом в первый раз. После посещения школы она сказала, что «каждый должен здесь побывать». «Это никогда не забудется. Здесь говорят стены. Когда ты смотришь это по телевизору - это одно, а когда это вокруг и ты посередине - это совсем другое. Какая бы ни была ситуация именно с политической точки зрения, здесь страдали ни в чем неповинные дети, погибали семьями…Мы можем много рассуждать о политике, о правителях, но дети никогда не должны страдать», - сказала Наталья Мазаева.

Многие люди отказывались говорить с журналистами.

Потерпевшие в терактах много лет добиваются принятия закона, который бы определил обязанность государства помогать жертвам теракта. В июле 2022 года пострадавшие от теракта пожаловались на препятствия в получении медпомощи. В связи с отсутствием закона о жертвах теракта денег, выделяемых из бюджета пострадавшим, недостаточно для лечения и реабилитации всех бывших заложников, рассказали представители "Матерей Беслана" и "Голоса Беслана".

В 13:05 во дворе школы в небо были выпущены 334 белых шара, символизирующих души погибших в теракте.

Затем из школы на мемориальное кладбище «Город Ангелов» был совершен крестных ход с фотографиями погибших. Там у «Древа скорби» после того, как под звуки метронома были зачитаны имена всех погибших в теракте, представители руководства Северной и Южной Осетии возложили цветы и венки. Завершились траурные мероприятия, посвященные 19-ой годовщине теракта в Беслане, концертом-реквиемом и показом фильма.

Напомним, лишь спустя 14 лет после трагедии, в декабре 2018 года, полпред президента в СКФО озвучил первое со времени теракта официальное признание в том, что штурм школы планировался изначально, несмотря на протесты местных жителей. Полпред президента также подтвердил, что школу обстреливали из танка. В 2019 году, к 15-летию теракта, вышла книга "Форпост. Беслан и его заложники", написанная журналисткой издания "Коммерсант" Ольгой Алленовой. Автор тогда заявила блогеру "Кавказского узла" Алану Цхурбаеву, что это книга о трагедии, которая до сих пор "не прожита нашим обществом, не осмыслена, потому что было и остается много лжи об этом теракте", и значит, "нет надежды, что это не повторится".

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