Суд в Астрахани отказался рассматривать дело о дискредитации армии

29 августа 2024, 09:32

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Кировский райсуд Астрахани вернул силовикам заведенное в отношении местного жителя Аслана Куанышева дело о дискредитации армии, указав на нарушения в его материалах.

Согласно материалам дела, Кировский райсуд Астрахани вернул сотрудникам МВД дело о дискредитации армии, заведенное в отношении местного жителя Аслана Куанышева.

В карточке дела, опубликованной на сайте суда, указано, что в протоколе отсутствует описание вменяемого Куанышеву правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил России".

Согласно протоколу, 17 февраля текущего года один из пользователей сети в своем комментарии к посту написал определенную информацию. При этом, какие действия совершил Куанышев в протоколе не указано. В акте осмотра интернет-ресурса отмечается, что пост опубликован 17 марта текущего года, а комментарий к нему за месяц до этого – 17 февраля.

"Привлекаемое к административной ответственности лицо не могло совершить вменяемые ему действия за месяц до публикации поста, к которому дан комментарий", – отметил суд.

Из этого следует вывод, что протокол в отношении Куанышева составлен с нарушениями и нарушает его право на защиту, сказано в карточке дела.

"Кавказский узел" также писал, что 17 августа стало известно, что суд в Астрахани оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя, признав, что его комментарий в мессенджере был направлен на дискредитацию вооруженных сил России.

Напомним, ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года. После этого жители страны, в том числе Астраханской области, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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