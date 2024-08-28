Жительница Черкесска оштрафована за запрещенную символику

28 августа 2024, 06:13

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На тысячу рублей оштрафовал суд в Черкесске местную жительницу Мадину Каракетову из-за аватарки в мессенджере, которую признал запрещенной символикой.

Черкесский городской суд оштрафовал местную жительницу Мадину Каракетову за демонстрацию запрещенной символики (часть 1 статьи 20.3 КоАП РФ).

Поводом для составления административного протокола в отношении Каракетовой стала аватарка в WhatsApp*, на которой был изображен флаг США с лозунгом, используемым украинскими военнослужащими в качестве приветствия, и припиской "и США", пишет 27 августа "ОВД-Инфо"**.

В постановлении, опубликованном на сайте суда, говорится, что Каракетова в совершении правонарушения раскаялась, вину признала полностью. Обстоятельств, отягчающих ответственность, суд не увидел, и оштрафовал Каракетову на тысяч рублей.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 26 августа суд в Краснодаре оштрафовал на 61 тысячу рублей местного жителя Илью Харченко по двум протоколам о дискредитации российской армии и протоколу о демонстрации запрещенной символики.

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