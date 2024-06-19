Следком назвал число преследуемых сторонников Галстаняна

19 июня 2024, 00:12

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С начала протестов движения "Тавуш во имя родины" возбуждено 47 уголовных дел, по которым проходят 58 сторонников архиепископа Баграта Галстаняна, 29 из них арестованы, сообщил Следком Армении.

Как писал "Кавказский узел", 17 июня следствие сообщило, что задержаны 11 участников протестной акции в Ереване, подозреваемых в массовых беспорядках и хулиганстве. Восемь из них заключены под стражу, в отношении еще троих избраны другие меры пресечения..

12 июня в ходе столкновений с протестующими в Ереване силовики применили светошумовые гранаты, 98 участников акции были задержаны. В результате столкновений медпомощь потребовалась 101 человеку. По данным журналистов, во время разгона акции пострадали 10 представителей прессы.

С начала акций протеста фигурантами 47 уголовных дел стали 58 сторонников движения, из них 29 заключены под стражу, сообщили «Кавказскому узлу» в пресс-службе Следственного комитета Армении.

По словам представителя ведомства, 28 человек проходят по делам о групповом хулиганстве, 17 человек – о материальном поощрении граждан для участия в акциях протестах, трое – о насилии в отношении представителя власти, двое – о хулиганстве с применением оружия, двое – о призывах к насилию, еще шесть человек проходят по делам о хулиганстве, хулиганстве с применением технологий, распространение ненависти и вражды с применением технологий, незаконном ношении оружия, подготовке к захвату власти, участии в массовых беспорядках.

"29 фигурантов заключены под стражу, 10 фигурантов отправлены под домашний арест, у 14 фигурантов подписка о невыезде и один находится под надзором. Полиции поручено найти и арестовать еще трех фигурантов", - отметил сотрудник пресс-службы.

Напомним, сторонники движения "Тавуш во имя родины" с 10 мая проводят акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна из-за ситуации с делимитацией границы. Лидер движения, архиепископ Баграт Галстанян призвал созвать внеочередное заседание парламента для обсуждения отставки действующего правительства и формирования нового. Депутаты двух оппозиционных фракций предложили парламенту провести внеочередное заседание по этому вопросу, но парламентская комиссия на два месяца отложила обсуждение.

Протесты в Армении начались после того, как 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. 24 мая армянские и азербайджанские пограничники приступили к охране участков границы, определенных при делимитации.

Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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