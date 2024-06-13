Комитет по защите журналистов отреагировал на продление ареста сотрудников Abzas Media

13 июня 2024, 07:08

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Международный Комитет по защите журналистов выразил тревогу в связи решениями судов в Азербайджане, которые продлили сроки предварительного заключения шестерым журналистам антикоррупционного расследовательского издания Abzas Media, обвиняемых в контрабанде валюты.

Как информировал "Кавказский узел", 12 июня суд в Баку продлил на три месяца арест директора Abzas Media Ульви Гасанли и главреда издания Севиндж Вагифгызы, обвиняемых в контрабанде. Адвокаты назвали это решение безосновательным.

Шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media (Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы, Мохаммед Кекалов, Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова) арестованы по обвинению в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана". Арестам подверглись и другие журналисты, говорится в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Комитет по защите журналистов (КЗЖ) 12 июня выступил с заявлением в связи с продлением сроков предварительного заключения журналистов Abzas Media. В нем отмечается, что Хатаинский районный суд Баку в среду, 12 июня, продлил на три месяца предварительное заключение директора Abzas Media Ульви Гасанли, главного редактора Севиндж Вагифгызы и менеджера этого проекта Мохаммеда Кекалова.

Днем ранее тот же суд продлил срок содержания под стражей журналистке Наргиз Абсаламовой на три месяца, а в понедельник – на один месяц и и на два месяца соответственно журналистам Хафизу Бабалы и Эльнаре Гасымовой.

Полиция провела рейд в Abzas Media и начала арестовывать ее сотрудников в ноябре 2023 года по обвинениям в сговоре с целью незаконного ввоза в страну денег от западных донорских организаций, напомнил КЗЖ. Согласно Уголовному кодексу Азербайджана, шестерым журналистам, которым предъявлено обвинение в сговоре с целью контрабанды валюты, грозит до восьми лет заключения в случае признания их виновными, подчеркивается в заявлении организации, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

"КЗЖ глубоко разочарован тем, что власти Азербайджана в очередной раз продлили необоснованное заключение под стражу шести журналистов Abzas Media, и расценивает обвинения им как возмездие за критические репортажи", – приведены в заявлении слова Гульнозы Саид, координатора программ КЗЖ по Европе и Центральной Азии, в Нью-Йорке.

Власти Азербайджана должны немедленно освободить всех задержанных сотрудников Abzas Media и снять обвинения с 13 журналистов в стране, которым в настоящее время предъявлены аналогичные обвинения. Журналисты не должны стать жертвами дипломатических стычек Азербайджана с Западом, подчеркнула она.

Сотрудники Abzas Media входят в число 11 журналистов четырех независимых СМИ, которые в настоящее время находятся в заключении в Азербайджане по аналогичным обвинениям на фоне ухудшения отношений между Азербайджаном и Западом. Еще двое были освобождены под запретом на выезд до суда.

Abzas Media назвала эти обвинения репрессией за серию расследований коррупционных преступлений высокопоставленных чиновников Азербайджана. В апреле президент Азербайджана Ильхам Алиев отверг критику арестов, заявив, что представители СМИ, незаконно получающие финансирование из-за границы, были арестованы в рамках закона, напомнил КЗЖ.

21 мая суд продлил на месяц срок содержания под стражей директора Kanal-13 Азиза Оруджева и журналиста Шамо Эминова по аналогичным обвинениям, говорится в заключение в заявлении КЗЖ.

Директор Института свободы и безопасности репортеров (ИСБР) Эмин Гусейнов также считает, что предварительное заключение журналистам Abzas Media необоснованно затягивается. "Следствие затягивает расследование в попытках подвести какую-то доказательную базу под обвинения. Людей по нескольку раз вызывают на допросы в расчете собрать какие-то улики. При этом контрабандой пытаются представить средства западных доноров. Однако эти средства имеют законное происхождение и тратились на проекты в поддержку медиа и гражданского общества", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Азербайджанские законы запрещают использование грантов иностранных государств без разрешений госорганов. Однако эти законы противоречат Европейской конвенции прав человека. С точки зрения конвенции эти люди абсолютно невиновны, подчеркнул правозащитник.

"Обвинения журналистам Abzas Media, равно как и Toplum TV, Kanal-13, Meclis.info в контрабанде весьма неправдоподобны. 13 человек по этим делам находятся под стражей, двое – под надзором полиции, десятки людей находятся в статусе свидетелей, им запрещен выезд из страны", – напомнил Гусейнов.

"Кавказский узел" пока не располагает комментарием следствия относительно заявления КЗЖ.

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