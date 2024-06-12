Полиция стянула спецтехнику к парламенту Армении

12 июня 2024, 15:53

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Силовики стянули водометы к зданию парламента, где находится премьер-министр Армении Никол Пашинян. Сторонники оппозиции собираются у здания, чтобы поддержать требования движения "Тавуш во имя родины" об отставке Пашиняна.

Как писал "Кавказский узел", члены и сторонники движения "Тавуш во имя родины" с 9 июня продолжают круглосуточную акцию протеста с требованием отставки премьер-министра у здания парламента. Лидер движения "Тавуш во имя родины", архиепископ Баграт Галстанян 11 июня призвал неравнодушных соотечественников прийти на митинг к зданию парламента Армении. Депутаты предостерегли протестующих от стычек с силовиками и попыток попасть в здание парламента.

9 июня лидер движения "Тавуш во имя родины" архиепископ Баграт Галстанян призвал оппозиционные парламентские фракции созвать внеочередное заседание для обсуждения отставки действующего правительства и формирования нового. Депутаты двух оппозиционных фракций предложили парламенту Армении провести внеочередное заседание по этому вопросу. Совет парламента Армении отклонил ходатайство оппозиции о срочном внеочередном заседании, спикер Нацсобрания назначил обсуждение проекта послания об отставке правительства на 17 июня. Парламентская комиссия по государственно-правовым вопросам на два месяца отложила обсуждение инициативы по отставке правительства Армении из-за отсутствия основного докладчика.

Полиция стянула силы к зданию парламента Армении, где проходят протесты движения "Тавуш во имя родины". Полиция стянула силы на проспект Баграмяна к зданию парламента Армении. На место завезена также специальная техника, в том числе водометы, сообщает с места событий корреспондент "Кавказского узла".

Здание парламента окружено полицейскими подразделениями, перекрыты все дороги, ведущие к нему, растянута колючая проволока.

В здании парламента, где обсуждается отчет о реализации государственного бюджета, находится премьер-министр Армении Никол Пашинян. На проспекте Баграмяна продолжают собираться люди.

Полицейские подразделения привлечены из регионов Армении, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" депутат от оппозиционной фракции "Айастан"Гарник Даниелян. "Власти специально распространили ложную тревогу, якобы оппозиция ведет народ к столкновению с полицейскими. Оппозиция за все это время ни разу не подстрекала людей на провокации. Наоборот, всегда призываем людей не конфликтовать с правоохранителями", - отметил Даниелян.

Он призвал граждан Армении прийти на митинг-акцию, поскольку "Армения стоит перед серьезной угрозой". "Власти Армении вводят собственных граждан в заблуждение, когда говорят, что делают все ради установления мира. не будет никакого мирного договора, и об этом открыто говорит Алиев. Это будет очередная капитуляция с очередными территориальными уступками, в том числе и в других районах Армении", - отметил Даниелян.

Протест движения связан с незаконной так называемой делимитацией, подчеркнул архиепископ Баграт Галстанян в комментарии журналистам. "Именно незаконной и антиконституционной, ибо это не делимитация, под этим словом кроются даже не уступки, а сдача территорий Азербайджану в прямом смысле этого слова", - отметил архиепископ.

Он добавил, что мирный договор также называть договором невозможно. "Договор подписывается путем переговоров. Между Арменией и Азербайджаном нет никаких переговоров. Идут указания из Азербайджана, а власти Армении смиренно выполняют их".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня в комментарии журналистам отметил, что "да, он заявил, что в течение месяца готов подписать мирный договор с Азербайджаном". "По нашим оценкам, текст мирного договора на данный момент достаточно созрел и можно делать последние штрихи, привести к окончательному виду и подписать его. Алиев сам заявил, что Баку привержен Алма-Атинской декларации и Пражским договоренностям. Эти принципы в Пражском заявлении зафиксированы были и на встречах в Брюсселе, Сочи", - отметил Пашинян.