Депутаты предостерегли протестующих от попыток попасть в здание парламента Армении

12 июня 2024, 03:13

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Лидер движения "Тавуш во имя родины", архиепископ Баграт Галстанян призвал неравнодушных соотечественников прийти на митинг к зданию парламента Армении. Депутаты предостерегли протестующих от стычек с силовиками и попыток попасть в здание парламента.

Как писал "Кавказский узел", члены и сторонники движения "Тавуш во имя родины" 11 июня продолжили протесты с требованием об отставке премьер-министра. Перед этим они провели ночь около здания парламента в Ереване. На акции был задержан как минимум один человек.

9 июня лидер движения "Тавуш во имя родины" архиепископ Баграт Галстанян призвал оппозиционные парламентские фракции созвать внеочередное заседание для обсуждения отставки действующего правительства и формирования нового. Депутаты двух оппозиционных фракций предложили парламенту Армении провести внеочередное заседание по этому вопросу. Совет парламента Армении отклонил ходатайство оппозиции о срочном внеочередном заседании, спикер Нацсобрания назначил обсуждение проекта послания об отставке правительства на 17 июня. Парламентская комиссия по государственно-правовым вопросам на два месяца отложила обсуждение инициативы по отставке правительства Армении из-за отсутствия основного докладчика.

Лидер движения "Тавуш во имя родины", архиепископ Баграт Галстанян призвал жителей Армении 12 июня в 15.00 по местному времени прийти на митинг на проспекте Баграмяна, где находится парламент страны и разбит палаточный городок оппозиции.

Галстанян предупредил сторонников, что на встрече 12 июня будет много чего сказано и сделано. "Люди не согласны с сегодняшней реальностью, таких недовольных - большинство. Везде, на каждом углу только об этом и говорят, и основным требованием у всех является отставка Никола Пашиняна", - заявил он, добавив, что требование народа должно быть услышано и принято, а не проигнорировано, как делается до сих пор.

Он добавил, что 12 июня они должны действующие власти превратить в безработных. Эти люди, как он отметил, должны понять, что их деятельность приводит к катастрофе, к смертям и несчастьям.

Галстанян также призвал все политические силы не иметь никаких амбиций и ожиданий, связанных с получением того или иного кресла, а лишь поставить перед собой цель добиться победного конца.

На призыв Баграта Галстаняна отреагировали представители правящей силы в парламенте. В частности, председатель парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности, депутат от правящей фракции "Гражданский договор" Андраник Кочарян в ходе парламентского заседания 11 июня предупредил оппозицию не идти на провокации. "Здание парламента защищается не только снаружи, но и изнутри, и это Служба государственной охраны", - заявил он.

Он призвал граждан Армении "держаться подальше от решения "напасть" на парламент, если оно будет принято". "Вы сделаете шаг к уничтожению нашего государства", - заявил Кочарян.

Депутат отметил, что полиция, армия должны руководствоваться внутренними законами по охране общественного порядка. "Я говорил, что здания должны быть защищены, меня обвинили в том, что я призываю стрелять в народ. Народ не должно доводить до такой крайности", - заявил Кочарян.

Воздержаться от провокаций призвал граждан Армении и спикер парламента Ален Симонян. "Я призываю людей не поддаваться эмоциональному давлению и не быть вовлеченными в действия, которые приведут к возбуждению уголовных дел", - заявил он.

Они хотят руками народа обострить ситуацию.

Депутат от "Гражданского договора" Вагаршак Акопян обвинил лидеров движения, в том числе некоторых оппозиционных депутатов, в целенаправленном подведении народа к столкновению с властями. "Они хотят столкновения, но не здесь, в парламенте, с депутатами, а между народом и полицейскими. Они хотят руками народа обострить ситуацию", - заявил он.

Другой депутат от "Гражданского договора" Овик Агазарян также призвал граждан Армении "не идти на поводу у "черных сил". "Если вы нами недовольны, ничего, повремените со "спасением страны" на один-два дня, чтобы "черным силам" не дать возможности реализовать свое черное дело", - отметил Агазарян.

Напомним, движение "Тавуш во имя родины" с 10 мая проводит акции неповиновения с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна из-за ситуации с границей. Лидер движения "Тавуш во имя родины", архиепископ Баграт Галстанян выбран кандидатом в премьер-министры от протестного движения. Жители Армении поддерживают требование об отставке Пашиняна, но отсутствие четких политических целей не позволяет сторонникам Галстаняна получить широкую поддержку, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Массовые акции протеста начались в Армении после того, как 19 апреля Баку и Ереван договорились о согласовании армяно-азербайджанской границы на ее северном участке по линии на момент распада СССР. 24 мая армянские и азербайджанские пограничники приступили к охране участков границы, определенных при делимитации.

Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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