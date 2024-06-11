Палатки участников акции на проспекте Баграмяна. 10 июня 2024 г. Фото: Armeniatoday https://armeniatoday.news/politics-ru/754818/

11 июня 2024, 10:01

Активисты возобновили в Ереване акции неповиновения

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Члены и сторонники движения "Тавуш во имя Родины" возобновили сегодня в Ереване акции неповиновения, требуя отставки премьер-министра и отмены делимитации армяно-азербайджанской границы. Как минимум один человек задержан.

Как информировал "Кавказский узел", 10 июня лидер союза "Национальное самоопределение" Паруйр Айрикян объявил голодовку, заявив о незаконной делимитации армяно-азербайджанкой границы. Члены и сторонники движения "Тавуш во имя родины" 11 июня продолжили протесты с требованием об отставке премьер-министра. Перед этим они провели ночь около здания парламента в Ереване.

Члены и сторонники движения "Тавуш во имя Родины" провели вторую ночь в Ереване на проспекте Баграмяна около здания парламента. Ночью они смотрели фильмы. Полиция вторые сутки держит заблокированной улицу Демирчяна как со стороны проспекта Баграмяна, так и со стороны улицы Прошяна, передал сегодня News.am.

Сегодня утром активисты возобновили в Ереване акции неповиновения, СМИ сообщили как минимум об одном задержанном демонстранте, сообщило ИА "Новости Армения".

Напомним, движение "Тавуш во имя родины" с 10 мая проводит акции неповиновения с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна из-за ситуации с границей. Лидер движения "Тавуш во имя родины", архиепископ Баграт Галстанян выбран кандидатом в премьер-министры от протестного движения. Жители Армении поддерживают требование об отставке Пашиняна, но отсутствие четких политических целей не позволяет сторонникам Галстаняна получить широкую поддержку, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Массовые акции протеста начались в Армении после того, как 19 апреля Баку и Ереван договорились о согласовании армяно-азербайджанской границы на ее северном участке по линии на момент распада СССР. 24 мая армянские и азербайджанские пограничники приступили к охране участков границы, определенных при делимитации.

Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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Примечание:

"Число задержанных на акциях протеста в Армении возросло до 137", "Жители Еревана назвали мотивы участия в протестном движении", "Архиепископ Галстанян призвал продолжить протестные акции в Ереване".

Автор: "Кавказский узел"

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