Журналисты оценили реакцию Меликова на беспорядки в Махачкале

08 ноября 2023, 13:37

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Реакция главы Дагестана Сергея Меликова на беспорядки в махачкалинском аэропорту была запоздалой и чрезмерно эмоциональной, указали опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские журналисты.

Как писал "Кавказский узел", 30 октября глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что за беспорядками в Махачкале стоят люди, которые выступают против социально-экономических преобразований в Дагестане, поскольку они лишают их незаконного заработка, а сами беспорядки курировались из-за рубежа, в том числе через "проукраинские Telegram-каналы". Он пригрозил участникам беспорядков неотвратимым наказанием, однако после просьбы известных спортсменов пообещал, что наказаны будут те, кто "громил витрины, вытащил сувениры, продукцию, или те, кто разобрал брусчатку", а не люди, которые просто стояли "с флагом Палестины". Кремль после этого поддержал позицию Меликова.

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. Уголовное дело о массовых беспорядках передано московским следователям. За участие в беспорядках задержан 201 человек, на 155 задержанных составлены административные протоколы, сообщила 5 ноября полиция.

Реакция властей Дагестана на акцию в махачкалинском аэропорту была слабой и ограничилась заявлениями главы Дагестана, указал заместитель главного редактора «Черновика» Магомед Магомедов. "Вся реакция заключалась в том, чтобы Меликов сделал грозные заявления, а правоохранительное органы стали принимать повышенные меры безопасности. В принципе ничего, кроме этого, мы не увидели", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В дальнейшем от властей звучали различные призывы к молодежи и к населению республики, однако эти шаги были сделаны уже после событий в аэропорту и какого-либо эффекта на общество не оказали, считает Магомедов.

3 ноября Сергей Меликов потребовал от жителей республики не откликаться на новые призывы в соцсетях и не выходить на несанкционированные акции. Мэрия Махачкалы в тот же день также призвала горожан не участвовать в несанкционированных акциях, а также отчиталась о превентивной работе со студентами и школьниками.

Также журналист отметил, что на фоне информации о том, что Федеральное агентство по делам национальностей предупреждало о возможности подобных событий, реакция властей выглядит еще более слабой. «Своевременной и соответственной эту реакцию (на события в аэропорту) назвать нельзя. Она указывает и на растерянность властей, и на самоуверенность властей, потому что (власти) не ожидали, что такое произойдет», - пояснил Магомедов. По мнению журналиста, такая уверенность связана с убежденностью региональных властей в том, что после жестких подавлений митингов против мобилизации жители республики не захотят вновь подобных последствий.

В реакции Меликова на события в аэропорту звучали слишком резкие заявления в неправильно выбранной тональности, считает Магомедов. Журналист напомнил, что люди хоть и совершили правонарушение и совершили не самый красивый поступок, «во-первых, они были спровоцированы силами извне», что признает и сам Меликов. «Во-вторых, они оказались в ситуации безвыходности, когда по-другому им выразить чувства не дали», - сказал журналист.

Силовики, присутствовавшие в аэропорту в момент событий, поступили профессионально по отношению к протестующим, и их действия не были ни чрезмерно мягкими, ни чрезмерно жесткими, отметил Магомедов. «Считаю, что они в целом поступили мудро. Они не стали слишком жестко относиться к собравшимся, потому что это могло вызвать еще больше жертв и столкновений. Разумными, аккуратными шагами они это все смогли остановить и разогнать, рассеять людей», - сказал он. Тем не менее, был зафиксирован один случай жесткого избиения «каской и пистолетом» задержанного, сказал журналист. «Будем надеяться, что это единичный случай, и надеемся, что вот этих сотрудников полиции тоже накажут», - отметил Магомедов.

Заявление Меликова о том, что за беспорядками в аэропорту стоят люди, которые выступают против социально-экономических преобразований, поскольку лишаются незаконного заработка, очень громкое и нуждается в конкретике, считает журналист. «Хотелось бы, чтобы глава республики обозначил их более конкретно, пофамильно, потому что, по сути, сейчас это намеки на дагестанские элиты, которые не просто совершают какие-то серьезные диверсии в республике, но и, помимо этого, судя по логике выступления Меликова, имеют плотный контакт с врагами Российской Федерации. Получается, что мы имеем постоянно в тылу очень влиятельного врага или пособника врагов, который с легкостью может захватить аэропорт», - подчеркнул Магомедов.

Журналист выразил надежду на то, что заявление Меликова подкреплено фактами, и на то, что правоохранители проведут проверку после заявления Меликова, чтобы установить влиятельных людей, которые стоят за беспорядками в аэропорту. «Будем надеяться, что этим заявлениям Меликова будет дана оценка и будет проведена работа по проверке этих заявлений - насколько на самом деле верен факт, что есть некие силы, которые имеют фамилии, адреса, чтобы с ними могли поработать правоохранительные структуры», - отметил Магомедов.

По мнению самого журналиста, события в махачкалинском аэропорту стали выражением стихийного протеста, «который был грамотно канализирован и реализован». «Я не думаю, что за подъемом толпы стояли какие то политические силы республики, но я не исключаю, что самим этим явлением могли воспользоваться определенные силы, у которых есть свои интересы и в республике, и в регионе и в целом, в стране, которые могли сам факт протестных настроений использовать как некую информацию, которую можно использовать […] для достижения каких то своих целей", - пояснил он.

Во время схода людей в аэропорту, а также, когда беспорядки были в самом разгаре, от региональных властей не поступило никакой реакции, а реакция властей Дагестана после событий была эмоциональной, считает один из дагестанских журналистов, попросивший не указывать его имя. «Реакция была не совсем адекватная, я бы сказал, больше неуравновешенная и больше на эмоциях», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, вне зависимости от содержания и тональности реакция властей запоздала и никакого эффекта не дала. Запоздалость реакции была вызвана тем, что региональные власти не знали, как реагировать на события, считает журналист. «Они не понимали, как ответить. Все ждали и отправляли наверх (вышестоящим чиновникам), а пока наверху согласуют и спустят, (уходило время), из-за этого реакция (региональных властей) была немного слабая и запоздалая", - пояснил он.

Журналист отметил, что реакция Меликова была эмоциональной и агрессивной. «Реакция была больше не объединяющая, а с выражением определенной обиды. Она была несоразмерно агрессивная», - сказал он.

Он назвал "нормальными" действия силовиков, так как они не стали применять максимальную силу к участникам событий в аэропорту. При этом, если силовики использовали бы силу и жесткие методы по отношению к нарушителям, то это привело бы к еще большему накалу настроений, считает журналист. «Это привело бы к еще большим столкновениям и возможным провокациям», - считает он.

Предположение Меликова о том, что за событиями в аэропорту стоят люди, недовольные социально-экономическими преобразованиями в республике, неверно, так как именно отсутствие социально-экономических преобразований стало одной из причин случившегося, считает журналист. «Отсутствие преобразований, плохая кадровая политика является одной из причин произошедшего. Люди там собрались по палестинскому вопросу, и именно этот вопрос стал объединяющим, но люди пошли туда, уже имея недовольство действующей республиканской властью. Да, палестинский вопрос стал фактором, который объединил их всех. Однако, если бы у них не было недовольства действующей властью, то многие не пошли бы. Тут у них накопившиеся проблемы со светом (с отсутствием электричества), с водой (с отсутствием воды) и возможность выразить свое недовольство", - сказал он.

Однако, по его словам, такая мотивация дагестанцев не исключает и того, что протестными настроениями умело воспользовались администраторы телеграм-каналов. «Телеграм-канал координировал, подталкивал, провоцировал и поджигал. Если бы этой координации не было, то люди не смогли бы скоординировать и собраться, соответственно, этот телеграмм канал имел большое значение в координации беспорядков в аэропорту», - сказал журналист.

Возможно, региональные власти ожидали определенных протестных сходов, однако не ожидали такого широкого масштаба произошедшего, предположил журналист "Нового дела" Идрис Юсупов. «Потому что не видны были какие-то активные действия, помимо полицейского усиления», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, присутствовавшие в аэропорту полицейские не вступили с толпой в конфронтацию из-за численного превосходства толпы, а также из-за того, что понимали чувства людей, собравшихся выразить протест. Однако затем, когда разъяренная толпа начала совершать незаконные действия, полицейские должны были вмешаться, но, возможно, из-за численного превосходства толпы они не вмешивались ситуацию, предположил журналист. «В тот момент им нужно было вмешиваться, но из-за малочисленности у них не получилось противодействовать, и только после того, как уже подъехало усиление, только тогда можно было производить вытеснение людей с территории аэропорта», - отметил журналист.

Юсупов считает, что региональные власти должны были направить к протестующим людей, которые обладают реальным авторитетом среди населения. «Почему туда не были направлены люди, имеющие авторитет? Общественные деятели, известные спортсмены, например, которые в этой ситуации могли бы поговорить с молодежью», - задался вопросом журналист.

О хронологии событий в аэропорту население республики узнало только из видео, которые начали распространяться в социальных сетях участниками событий, заметил он. Даже с информационной точки зрения не было полной картины происходящего: профессиональных журналистов, которые бы в полной мере рассказали о событиях, в аэропорту не было, отметил Юсупов. При этом, по его словам, известный российский политолог и журналист Руслан Курбанов, который должен был вылетать из республики, оказался в аэропорту во время протестной акции и провел «очень хорошую журналистскую работу». «Он нашел контакты с сотрудниками полиции, с сотрудниками аэропорта и с теми, кто собрался. Это было сопряжено с риском, но он ходил, снимал все, что происходит», - отметил Юсупов.

По его словам, реакция на события со стороны федеральных властей была незамедлительной, в том числе с начавшимися следственными действиями. «Сразу после завершения беспорядков в аэропорту начались задержания, допросы, доставления в отделы полиции, обыски у тех, кого в чем то подозревают. В том числе и у меня прошел обыск, постановление на который было выписано в два-три часа ночи - в Следственном комитете затем состоялся допрос в качестве свидетеля», - рассказал Юсупов.

Юсупов отметил, что, говоря о реакции властей, нужно разделять реакцию властей до происшествия, во время происшествия и после происшествия. По мнению журналиста, событиям в аэропорту предшествовали события, по которым можно было спрогнозировать настроения народа и принять максимальные меры для предотвращения произошедшего. Среди таких мер Юсупов назвал стихийные сходы жителей Хасавюрта, неоднократные сходы жителей Махачкалы в поддержку Палестины, также были неоднократные одиночные пикеты и выходы на площадь. «То есть такие сигналы уже поступали очень серьезные, и власть тоже, по-моему, на них не среагировала должным образом», - считает Юсупов.

Первая реакция Меликова после произошедшего была достаточно резкой, и, не оценив ситуацию, он сделал довольно резкие заявления, в том числе про участников событий, не разделяя на тех, кто в этом участвовал и тех, кто там оказался наблюдателем, отметил журналист. «Были довольно резкие высказывания, на которые прошла обратная реакция. Люди выступали (в социальных сетях) с осуждением его реакции», - сказал Юсупов.

В последующем Меликов смягчил свою позицию и стал более выдержанным в своей риторике, отметил он. «Человек был очень резок в своих высказываниях, но после того, как он вник в ситуацию, он более взвешенно стал принимать решения», - отметил Юсупов. Сейчас, по мнению журналиста, Меликов показывает ту информационную активность, которую «можно было проявлять и раньше».

Действия сотрудников полиции в аэропорту были несиловыми до момента, пока собравшиеся не начали переходить черту и нарушать действующее законодательство. «В этом случае их реакция должна была быть, несмотря на понимание мотивов. Но в той ситуации, когда было многократное превышение протестующих против количества сотрудников полиции, они не могли предпринимать какие-либо активные действия», - сказал Идрис Юсупов. Он добавил, что после прихода подкрепления сотрудники полиции были в состоянии противостоять толпе протестующих и сделали это.

Заявление Меликова о том, что за беспорядками аэропорту стоят определенные силы внутри республики, может быть основано на оперативной информации, предположил он.

Напомним, мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта. В Чечне духовенство устраивает ежедневные массовые молитвы в поддержку Палестины, муфтият Дагестана 28 октября отчитался о тысячах участников молитв за палестинцев. О том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

При этом с 26 по 29 октября в городах трех республик СКФО прошли массовые антисемитские акции. В Черкесске протестующие требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был подожжен культурный центр. В дагестанском Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим, в частности, в США и Евросоюзе. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

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