Два человека освобождены из трудового рабства в Дагестане

14 июня 2023, 06:50

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Двух мужчин вынуждали бесплатно работать на стройке в Каякентском районе Дагестана, сообщило движение "Альтернатива".

Как писал "Кавказский узел", движение против рабства "Альтернатива" неоднократно сообщало о случаях освобождения людей из трудового рабства в СКФО и ЮФО. Так, 27 мая "Альтернатива" сообщила, что Сергея Бусыгина несколько лет вынуждали бесплатно работать на кирпичном заводе около Каспийска. Случаи трудового рабства на кирпичных заводах в Дагестане в последние годы достаточно редки, рассказал "Кавказскому узлу" представитель движения "Город наш".

"Рекрутеры" ищут потенциальных работников на вокзалах Москвы, Саратова и других крупных городов, чаще всего жертвами работорговцев становятся люди из провинции, приезжающие в крупные города на заработки, говорится в справке "Кавказского узла" "Рабство на Северном Кавказе".

Уроженец Оренбургской области Мухамет Худайбердин 1963 года рождения оказался в рабстве в Дагестане после того, как в мае 2021 года его обокрали на вокзале в Москве, откуда он собирался вернуться домой к дочери, сообщила вечером 13 июня "Альтернатива".

"На вокзале некий Руслан предложил ему поехать на работу в животноводческий комплекс, расположенный в Ставропольском крае, с зарплатой в размере 30 тыс. руб. в месяц. В итоге Мухамета Кинзяевича привезли в Дагестан, где полтора года он проработал в теплицах. Рабочий день у мужчины начинался в 6 утра, кормили его плохо, а зарплату не платили совсем", - говорится в сообщении в телеграм-канале движения.

После 2018 года "структура занятости" рабов в Дагестане изменилась: если раньше они в основном работали на кирпичных заводах, то теперь - на сельскохозяйственных предприятиях, рассказал в октябре 2021 года "Кавказскому узлу" руководитель "Альтернативы" Олег Мельников. "В Дагестане сократилось количество кустарных предприятий, в первую очередь кирпичных заводов, федеральные власти стараются навести в этой сфере порядок", - сказал он.

После работы в теплицах Худайбердина перевели на стройку, расположенную недалеко от станции Инчхе Каякентского района. "На стройке мужчина проработал ещё полгода. Всего за два года работы в Дагестане мужчина получил всего около 30 тыс. рублей", - отмечается в публикации.

На стройке Мухамет Худайбердин познакомился с Михаилом Гиской из Тюменской области, который также был завербован в Москве. "На берегу Каспийского моря за счет рабского труда строились домики для отдыхающих. Со слов мужчин, бригадирами на стройке были Запир, Сауд и Сагид. Когда Мухамет Кинзяевич и Михаил Васильевич окончательно убедились в том, что на стройке платить им не собираются, то стали обдумывать план побега. Однако это оказалось не просто, за их передвижениями постоянно следили бригадиры, им угрожали связями с правоохранительными органами на случай, если они захотят уйти. Но все-таки Мухамету Кинзяевичу удалось связаться с дочерью, которая сразу же позвонила нам. В назначенную ночь наш волонтер по Северному Кавказу забрал мужчин", - сообщила "Альтернатива".

Не имеющий родственников Михаил Гиска был направлен в приют, а Мухамету Худайбердину правозащитники помогли отправиться на поезде домой к дочери. "Сейчас мужчины уже добрались до мест своего назначения и у них все хорошо", - говорится в публикации.

Напомним, трудовое рабство – проблема, характерная для всей России, в том числе на юге страны, сообщил в мае 2019 года Олег Мельников. "В Калмыкии мы встречали около 20 таких случаев, в Дагестане – чуть больше, в Чечне – чуть меньше, в Ингушетии было 5-7 случаев, в Краснодарском крае – около 40, в Ростовской области – где-то 20-30", – рассказал он.

Помочь выбраться из трудового рабства можно лишь тому, кто сам заявит, что является подневольным работником, рассказал Олег Мельников в январе 2020 года, после освобождения в Дагестане трех человек. Уголовные статьи за рабский труд есть, но они практически не работают, подтвердил тогда адвокат Абусупьян Гайтаев.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.