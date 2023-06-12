Владелец карьера в Белиджи готовит его рекультивацию

12 июня 2023, 00:49

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Песчаный карьер в поселке Белиджи, против работы которого ранее выступали жители поселка, практически полностью исчерпан. Владелец разрабатывает проект рекультивации земель. Вопрос о сроках рекультивации не регулируется законодательно, обратил внимание эколог Валерий Бриних.

Как сообщал "Кавказский узел", в конце мая глава Дагестана Сергей Меликов по итогам поездки в Белиджи заявил, что песчаный карьер будет закрыт.

Песчаный карьер в поселке Белиджи вскоре будет закрыт, подтвердил «Кавказскому узлу» глава администрации примыкающего к поселку одноименного села Шихали Агаев. «Он скоро закроется - там практически не осталось песка, из десяти грузовиков, едущих туда, только один возвращается с грузом» , - подчеркнул он.

Агаев также отметил, что люди относятся к прекращению работы карьера спокойно. «Шумели раньше, лет 5-6 назад, когда речь шла о строительстве объездной дороги. Хотя дорогу и построили, по селу все равно ездят машины, поскольку в непогоду по этой дороге не проедешь», - заявил он.

7 июня 2022 года жители поселка Белиджи в Дербентском районе записали видеообращение, в котором потребовали запретить ездить по центру населенного пункта грузовикам, перевозящим песок из расположенного поблизости карьера. Ежедневно через поселок, по их словам, проезжало около 300 машин. 15 июня 2022 года стало известно, что жители Белиджи добились строительства объездной дороги для перевозки песка.

То что карьер будет закрыт, подтвердил «Кавказскому узлу» его совладелец Сайидахмед Талибов. «Нормальный песок там практически закончился – на семь машин земли приходится одна машина песка. Уже через месяц мы открываем новый карьер у моря», - рассказал он, подчеркнув, что карьер работал официально. «Все необходимые разрешения у нас были», - сказал он.

Он также пояснил, что уже начато планирование рекультивации карьера в Белиджи. «Наша задача – разровнять все, убрать и в нормальный вид привезти», - отметил Талибов.

Рекультивация земельных участков регулируется постановлением Правительства РФ от 10 июля 2018 г. № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель», отметил эколог Валерий Бриних.

«Первый этап рекультивации – надо убрать загрязненный грунт, и вывезти его на полигон – для обезвреживания или хранения. После этого завозится новый грунт. Что касается карьера, то там есть одно ограничение – нельзя засыпать его твердыми бытовыми отходами. Можно засыпать каменной крошкой, песком и т.д., но не такими отходами», - рассказал «Кавказскому узлу» Валерий Бриних.

По словам Бриниха, каких-то четких сроков для рекультивации нет – они определяются индивидуально в зависимости от объекта. «Организатор формирует группу, которая должна спроектировать работу, и во время этого они и определяют сроки работ», - пояснил он.

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