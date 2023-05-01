Жители дагестанских сел пожаловались на переполненные свалки

01 мая 2023, 08:06

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Коммунальщики несколько месяцев не вывозят мусор в селе Комсомольское в Кизилюртовском районе, из-за чего оказались переполненными мусорки, пожаловались сельчане в соцсети. Жители других дагестанских сел также заявили о проблеме с вывозом бытовых отходов.

30 апреля в Instagram-паблике* tut.dagestan был опубликован ролик, на кадрах которого показаны кучи мешков с мусором.

"В Кизилюртовском районе в селе Комсомольское не вывозят мусор уже как месяц. И на праздник у всех мусор стоял. Есть улицы, с которых забирают мусор недели две уже, но большинство улиц тонут в мусоре", – написал автор ролика.

Эта запись в Instagram-паблике* tut.dagestan, на который подписаны около 1,7 миллиона пользователей, на 08.05 мск 1 мая набрала 278 отметок с реакцией пользователей и 25 комментариев.

"В Комсомольском вчера увезли, по крайней мере, на нашей улице. Кажется, у них машина сломалась, поэтому", – написал пользователь blog.fatim.

"Логичнее было бы в соответствующие органы обратиться", – считает leyla.khalidova.

"Проблема мусора одна из важных проблем сегодня", – заявила sladkaya_mebel.

"И что если не вывозят возле своих домов мусорку устраивать, самим вынести не вариант?" – спросил пользователь aaaaa.zzzzz._.

"Если неделю не вывозили, то какая гора там будет? Когда в неделю раз приезжает машина, она уезжает полной. А если в эту неделю не приехала, уже на улицах кучи", – ответил ему пользователь gadjii___.

"Оплату зато наверняка берут", – предположил пользователь mesedu.market.

Жители некоторых других дагестанских сел также пожаловались, что коммунальщики не вывозят мусор. "Зубутли-Миатли та же история", – отметил пользователь raiganat_.

"В совхозе Карла Маркса также не вывозят мусор", – написал пользователь sam._.122105.

"Кавказский узел" не может проверить достоверность утверждений пользователей соцсети.

На 08.05 мск на сайте администрации Кизилюртовского района нет комментариев относительно жалоб жителей села Комсомольское, что коммунальщики не вывозят мусор.

Напомним, в Дагестане проблема с коммунальными отходами остается актуальной уже несколько лет. Так, в конце 2020 года в Махачкале и Каспийске отказался работать оператор по вывозу отходов, после чего местные жители стали жаловаться на скопление отходов на мусорках. Пользователи сети оценили ситуацию с вывозом мусора в городе как катастрофическую, проблема с вывозом отходов оставалась актуальной несколько месяцев.

Ранее жители Дагестана также жаловались и на проблему со стихийными свалками. В начале октября 2021 года в соцсетях распространилось видео, на кадрах которого была показана горная река в Дагестане Андийское Койсу, поверхность которой была вся покрыта мусором. Автор ролика пояснил, что отходы в русло реки бросают жители местных сел и этот мусор смыло в нее проливными дождями. Пользователи Instagram* тогда потребовали от властей улучшить ситуацию с вывозом мусора в горных районах Дагестана.

17 апреля текущего года жители села Новая Урада в Кумторкалинском районе провели акцию протеста, на которой потребовали отменить строительство мусорного полигона. По их мнению, его создание нанесет урон бархану Сарыкум, который находится в составе Дагестанского заповедника и является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

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