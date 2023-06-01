Отчет Меликова о поездке в Белиджи вызвал критику в соцсети

01 июня 2023, 09:51

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Глава Дагестана Сергей Меликов по итогам поездки в Белиджи отчитался, что песчаный карьер, против работы которого ранее выступали жители поселка, будет закрыт летом. Меликов на встрече с жителями Белиджи не затронул актуальных проблем, в том числе – строительства мусорного полигона около бархана Сарыкум, заявили пользователи соцсети.

Как сообщал "Кавказский узел", 7 июня 2022 года жители поселка Белиджи в Дербентском районе записали видеообращение, в котором потребовали запретить ездить по центру населенного пункта грузовикам, перевозящим песок из расположенного поблизости карьера. Ежедневно через поселок, по их словам, проезжали около 300 машин. 15 июня 2022 года стало известно, что жители Белиджи добились строительства объездной дороги для перевозки песка.

Работа песчаного карьера в поселке Белиджи будет завершена летом, отчитался об итогах поездки в поселок глава Дагестана Сергей Меликов.

"В Дербенте реализуются амбициозные проекты, строятся новые объекты – песок нам нужен, но его добыча должна проводиться не в ущерб экологии! Поэтому наши дальнейшие отношения с собственником карьера будут зависеть от его добросовестности и ответственности при рекультивации", – написал Меликов 31 мая в своем Telegram-канале.

Публикация о поездке Меликова в Белиджи также была размещена 31 мая в соцсети "ВКонтакте" в паблике ""Мой Дербент 24". К посту прикреплен ролик, на кадрах которого Меликов показан в окружении сельчан. В частности глава Дагестана пообещал им построить спортивную площадку.

На 09.00 мск эта запись в паблике "Мой Дербент 24", на который подписаны более 55 тысяч пользователей, набрала 48 отметок с реакцией пользователей и 12 комментариев.

"Ради фото приехал, или проблемы решать? Почему бы не съездить на бархан Сарыкум и на маковое поле, да посмотреть как уничтожается наследие ЮНЕСКО? Как это превращают в мусорный полигон, который должен принимать по 300 тысяч тонн отходов в год. Это для него не проблема?" – задался вопросом Амир Мусаев.

Ранее жители Кумторкалинского района выступили против строительства мусорного полигона около бархана Сарыкум, который является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. 30 мая прокуратура отчиталась, что результатам проверки строительство мусорного полигона приостановлено после того, как на стройке были обнаружены нарушения. Однако решения об отмене строительства полигона, на чем настаивают местные жители, так и не принято.

"Бла-бла и разошлись. Ну как обычно", – заявил Магомед Ахмедов.

"Толку ноль. Полный", – считает пользователь с ником Эдуард Фартовый.

"Людям по ушам как по маслу", – заявил пользователь с ником Zeyn Zeyn.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.