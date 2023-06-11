Работа штаба по разблокировке Лачинского коридора заинтересовала степанакертцев

11 июня 2023, 16:46

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Ежедневно несколько десятков жителей Степанакерта приходят в палатку штаба движения по разблокировке Лачинского коридора, чтобы обсудить проблемы Нагорного Карабаха, сообщили активисты. Идея народного движения интересна, подтвердили горожане.

Как писал "Кавказский узел", 2 июня активисты установили в центре Степанакерта палатку штаба народного движения по разблокировке Лачинского коридора. Они пояснили, что намерены привлечь жителей Нагорного Карабаха к решению проблемы правовыми методами.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года по 28 апреля 2023 года азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали машины миротворцев и Красного Креста. На 138-е сутки блокады они приостановили акцию, после чего дорогу взяли под контроль азербайджанские силовики. 23 апреля Азербайджан установил пограничный КПП на въезде в Лачинский коридор. Степанакерт считает новый пункт пропуска составной частью блокады Нагорного Карабаха, говорится в справке "Кавказского узла" "Как проехать новый КПП «Лачин» в Карабахе".

В штаб ежедневно приходят "два-три десятка людей", сообщил корреспонденту "Кавказского узла" член инициативной группы Артур Григорян. "Кто-то послушать нас, задать свои вопросы, или высказать свое мнение. Некоторые из них не представляют, что есть правовая действительность, юридические явления. Некоторые высказывают мнение, что необходимы радикальные действия, и беседы в штабах - пустая трата времени. Есть такие, которые не верят, что наш штаб чего-то добьется, или же наоборот, считают, что людей надо просвещать и объяснять суть процессов и международных документов. В любом случае, люди приходят - пока не так много, как нам бы хотелось, но поддержку с их стороны мы начинаем чувствовать", - рассказал Григорян.

Он отметил, что «основной целью движения остается разблокировка Кашатагского (Лачинского) коридора и демонтаж незаконного азербайджанского КПП на мосту реки Хакари».

Приходя в штаб, люди в первую очередь интересуются, какая политическая сила или государственный деятель стоит за этим движением, рассказал член инициативной группы Гагик Аванесян. "Мы объясняем, что у нас народное движение, нет политических амбиций, никаких политиков или чиновников, из бывших и нынешних, нет в нашем движении. И что все решения принимаются на совете инициативной группы. Для людей это немного непонятно, но когда мы объясняем наши цели, начинается нормальная дискуссия. Также, если в штаб приходит некто и начинает говорить от имени какой-либо партии или руководителя, то мы требуем отказаться от этого – к нашему движению можно присоединиться только как независимая личность или как гражданин Арцаха", - сказал Аванесян корреспонденту "Кавказского узла".

В Ереване правозащитница Марине Погосян решила поддержать народное движение и также открыла штаб "для организации практических шагов" по разблокированию Нагорного Карабаха, добавил Артур Григорян. "Штабы в Степанакерте и в Ереване проводят встречи с людьми, объясняют им ситуацию с блокадой и какие шаги можно предпринять в правовом поле, для разблокировки коридора", - пояснил он.

Житель Степанакерта Шаварш Погосян сообщил, что зашел в штаб, так как увидел вывеску и подумал, что там собирают подписи под какой-то петицией. По его словам, он поддерживает идею создания площадки, где "можно поговорить о ситуации и узнать, какие есть пути разрешения [проблемы], кроме военного".

"Те молодые люди, что сидели в штабе, мне показались искренними, и глубоко верят в свое движение, а я лишь могу поддержать", - сказал мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

Местный житель Эдуард Абраманян высказал заинтересованность в инициативе активистов. "Меня очень воодушевила новость в интернете, что в Ереване тоже открылся штаб. Я надеюсь, что начнется настоящее движение, а не митинги за власть или популярность. Я выслушал доводы инициативной группы, прочитал их заявление. Но я хочу еще присмотреться к ним, посмотреть, как они работают. Вот тогда решу, присоединиться или нет", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Несмотря на громкие заявления, политические силы так и не представили реальные предложения, как вывести Нагорный Карабах из изоляции и обеспечить его безопасность, говорится в тексте заявления «Организация народного движения по разблокированию Кашатагского (Лачинского) коридора», которое представители штаба предоставили корреспонденту "Кавказского узла".

"Не слышно даже конкретной формулировки первостепенных задач, не говоря уже о действенных шагах по их решению. Но жизнь сама определила нашу цель предельно конкретно и ясно. Вопрос разблокирования Кашатагского коридора без преувеличения является той красной линией, за которой решается - быть или не быть Арцаху армянским", - отмечается в документе.

Инициативная группа призвала на борьбу "всех армян мира". "На сегодняшний день суть борьбы народа Арцаха сводится к разблокированию коридора с Арменией. Поэтому необходимо приложить все усилия и мобилизовать широкие массы армян по всему миру ради решения вопроса по деблокированию Арцаха невооруженными и ненасильственными методами сопротивления", - заявил "Штаб народного движения по разблокировке коридора".

Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 мая заявил, что жители Нагорного Карабаха должны подчиняться законодательству Азербайджана, а военные готовы провести спецоперацию для восстановления законности на этой территории. Президент и парламент Нагорного Карабаха избраны народом, и требование президента Азербайджана о роспуске органов власти незаконно, заявила пресс-секретарь президента непризнанной республики.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 22 мая заявил о готовности Еревана признать Нагорный Карабах частью территории Азербайджана при условии, что Баку наладит со Степанакертом диалог о правах и безопасности карабахских армян. Депутаты парламента Нагорного Карабаха назвали неприемлемым заявление Никола Пашиняна, заверив, что население региона "не откажется от борьбы".

Азербайджан ставит вопрос только о возвращении своих сел, которые были захвачены армянской стороной в начале 1990-х годов, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики в Баку. Азербайджан занял ряд армянских территорий, и до тех пор, пока он не выведет оттуда войска, подписание каких-либо документов невозможно, считают аналитики в Ереване.

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