Родственникам умершего жителя Степанакерта пришлось похоронить его в Ереване

28 мая 2023, 01:15

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Ованнес Арутюнян похоронен на военном кладбище "Ераблур" в Ереване, так как азербайджанские силовики на КПП не позволили провезти его тело к семье в Степанакерт, мотивировав отказ его участием в одной из карабахских войн, рассказал родственник покойного. Права и безопасность армянского населения Карабаха невозможно обеспечить в составе Азербайджана, подчеркнули правозащитники.

"Кавказский узел" писал, что омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян заявил о препятствиях Азербайджана в перевозке на родину тел 34 карабахцев, умерших в Ереване или других регионах Армении. Жительница Степанакерта сообщила, что ее брат с онкологическим заболеванием, который несколько недель назад был перевезен на лечение в Армению, на днях скончался, однако на КПП в Лачинском коридоре не позволили провезти его тело в Степанакерт.

Около 150 жителей Нагорного Карабаха не могут вернуться из Армении вопреки заверениям Азербайджана о беспрепятственном проезде через пункт пропуска в Лачинском коридоре, сообщил карабахский омбудсмен. Местные жители подтвердили, что не рискуют ехать через КПП из-за опасений за свою безопасность и риска застрять в Армении.

Жителя Степанакерта Ованнеса Арутюняна 26 мая похоронили на военном кладбище "Ераблур" в Ереване. Доставить его тело в Нагорный Карабах родственникам не удалось, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" родственник Арутюняна Артак Бадалян.

По его словам, несколько месяцев назад у Ованнеса начались сильные головные боли. 7 февраля, во время блокады Лачинского коридора на машинах Красного Креста его доставили в Ереван, где диагностировали онкологическое заболевание. "Спасти жизнь Ованнеса, к сожалению, так и не удалось. После проведенной операции ему становилось с каждым днем все хуже", - отметил Бадалян.

Несколько дней назад дочери Ованнеса, которые живут в Армении, договорились с российскими миротворцами о перевозке его тела на родину, в Степанакерт, чтобы похоронить его там. По словам, Бадаляна, на машине миротворцев они доехали до установленного Азербайджаном КПП, где азербайджанцы потребовали документы, в том числе Ованнеса. "Они сверили с какими-то своими списками и запретили им въехать в Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла"). Российские миротворцы развернули машину назад", - рассказал Бадалян.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые требовали от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Пикетчики пропускали машины миротворцев и Красного Креста. 23 апреля азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на въезде в Лачинский коридор. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, азербайджанские активисты приостановили акцию. После этого дорогу взяли под контроль азербайджанские силовики.

Два дня тело Ованнеса держали в Горисском морге и, не дождавшись разрешения на перевозку в Степанакерт, родственники приняли решение похоронить его на военном кладбище "Ераблур" в Ереване. В Степанакерте остаются жена Ованнеса и его сын с семьей, рассказал родственник умершего. По его словам, причиной отказа во въезде стало участие Ованнеса Арутюняна в Первой карабахской войне.

В правительстве Нагорного Карабаха корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили случай отказа на азербайджанском КПП в Лачинском коридоре в перевозке Ованнеса Арутюняна в Степанакерт.

Красный Крест не фиксировал этот случай, так как пока не перевозил тела умерших в Нагорный Карабах, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" руководитель программ коммуникации делегации Международного комитета Красного Креста Зара Аматуни. "Красный Крест до сих пор не перевозил тела умерших в Армении жителей Арцаха. Мы перевозим только пациентов", - отметила Аматуни.

Защитник прав человека Нагорного Карабаха Гегам Степанян отметил, что все правонарушения Азербайджана против народа Нагорного Карабаха совершаются в рамках государственной политики Баку и направлены против права народа Карабаха на самоопределение.

По его словам, любой статус Нагорного Карабаха в составе Азербайджана равносилен этнической чистке Арцаха и геноциду армянского населения Карабаха. "Основополагающее право народа Арцаха на самоопределение, а также посягательства и угрозы со стороны Азербайджана являются более чем достаточными основами для защиты народа Арцаха международным сообществом и международного признания Республики Арцах на основе принципа "признание во имя спасения", - отметил Степанян.

Азербайджан не раз заявлял, что у него есть списки армян, против которых он планирует начать уголовное преследование и арестовать, сказала корреспонденту "Кавказского узла" глава Хельсинкской Ассоциации Армении, правозащитница Нина Карапетянц.

Кроме этого, по ее словам, в самом Азербайджане права человека нарушаются. "Мы видим, как относятся к тем гражданам Азербайджана, даже этническим азербайджанцам, которые попытались не согласиться с позицией власти, какие преследования в отношении этих людей проводятся. Не сложно представить, что станет с людьми, этническими армянами, которых считают врагами", - отметила она.

В условиях, когда премьер-министр Армении заявил о признании территориальную целостность Азербайджана, включая Нагорный Карабах, настаивать на самоопределении должны жители Нагорного Карабаха, считает Карапетянц."Как бы то ни было, нужно поднимать голос оттуда, изнутри", - подчеркнула она.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 22 мая заявил о готовности Еревана признать Нагорный Карабах частью территории Азербайджана при условии, что Баку наладит со Степанакертом диалог о правах и безопасности карабахских армян. Депутаты парламента Нагорного Карабаха назвали неприемлемым заявление Никола Пашиняна, заверив, что население региона "не откажется от борьбы". Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности, сообщил Пашинян на саммите ЕАЭС в Москве. Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что у его страны нет территориальных претензий к Армении. Азербайджан не имеет территориальных претензий к Армении и ставит вопрос только о возвращении своих сел, которые были захвачены армянской стороной в начале 90-х годов прошлого века, отметили аналитики в Баку. Азербайджан занял ряд армянских территорий и до тех пор, пока он не выведет оттуда войска, подписание каких-либо документов невозможно, считают аналитики в Ереване.

Права и безопасность армян Нагорного Карабаха невозможно обеспечить в составе Азербайджана, полагает она. "Невозможно представить Арцах в составе Азербайджана, но, допустим, такое случилось, так почему азербайджанцы не позволяют армянам, коренным жителям Арцаха, имеющим на своей родине дом, семейное кладбище, похоронить человека там? Если власти Азербайджана не имеют элементарного уважения к умершему человеку, как они могут обеспечить права живых армян?", - отметила правозащитница.

Пациенты, которых перевозит Красный Крест, проходят определенный паспортный контроль, отметила корреспонденту "Кавказского узла" редактор русской версии Lragir.am, политический обозреватель Наира Айрумян. По ее словам, это означает, что Азербайджану удалось навязать свою повестку. Паспортный и определенный таможенный контроль, по данным Айрумян, проходят и машины российских миротворцев, перевозящих грузы.

"Единственное, что Арцах может этому противопоставить - это отказ ездить по Бердзорскому (Лачинскому) коридору, пока там есть азербайджанский КПП. Не знаю, как долго это возможно, но сейчас именно это и происходит, за исключением тяжелобольных людей, которых перевозят посредством Красного Креста", - отметила Айрумян.

Армянским жителям Карабаха запрещают выезжать через Лачинскую дорогу в Армению местные власти, чтобы поддерживать тезис о блокаде региона, уверен военный эксперт Азад Исазаде. Азербайджан заинтересован в том, чтобы через пропускной пункт проходило больше машин и людей, что стало бы подтверждением отсутствия каких-то искусственных преград для движения по Лачинской дороге, заявил директор информагентства Turan Мехман Алиев.

Наличие каких-то списков на азербайджанском КПП, по мнению политобозревателя, означает, что проезд армян через этот КПП чреват какими угодно последствиями, в том числе, самыми жестокими.

Слова Азербайджана об интеграции карабахских армян расходятся с делом, полагает беженка из Гадрута, руководитель НПО "Возвращение к Дизаку" Маргарита Карамян. "Если азербайджанцы считают нас своими гражданами и предлагают нам интегрироваться, то почему они делают это такими методами?", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, Азербайджан создает невыносимые условия для армянского населения Карабаха, заявляя, что армяне "пришлые" на этой земле, а участники всех войн - преступники.

Она подчеркнула, что Пашинян "может делать сколько хочет заявлений". "Судьбу Арцаха может решить лишь его население", - сказала она.

Со 2 мая карабахские активисты проводили в Лачинском коридоре круглосуточную акцию с требованием убрать азербайджанский КПП, чтобы трасса была открыта для движения всех машин. 24 мая активисты завершили акцию протеста и демонтировали свою палатку. Участники пикета призывали жителей Нагорного Карабаха объединиться для борьбы за свои права, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: акция школьников и студентов против этнических чисток".

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