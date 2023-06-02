Карабахские активисты создали штаб по разблокировке Лачинского коридора

02 июня 2023, 21:28

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Палатка штаба народного движения по разблокировке Лачинского коридора установлена сегодня в центре Степанакерта. Активисты пояснили, что намерены привлечь жителей Нагорного Карабаха к решению задачи правовыми методами.

Как писал "Кавказский узел", с 12 декабря 2022 года азербайджанские пикетчики блокировали автодорогу Степанакерт – Горис (Лачинский коридор), которая связывает Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, требуя от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. На 138-й день блокады, азербайджанские активисты сообщили, что готовы приостановить акцию. При этом они отметили, что их требования выполнены лишь частично, и если не будет разрешен мониторинг месторождений, коридор может быть перекрыт вновь. Вечером 28 апреля экоактивисты прекратили акцию протеста в Лачинском коридоре, после чего поперек дороги выстроились азербайджанские военные и полицейские.

23 апреля азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на въезде в Лачинский коридор около моста через реку Хакари. Власти Азербайджана назвали это ответом на аналогичное действие армянской стороны. Минобороны России заявило, что движение по мосту на въезде в Лачинский коридор перекрыто в результате "односторонних и несогласованных" действий Азербайджана.

Движение народное, без какой-либо политической направленности, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель инициативной группы движения, автор блога "Арцахский акцент" Давид Ванян. "Единственная задача штаба – разблокировка Лачинского коридора и устранение незаконного азербайджанского КПП. Наше народное движение начинает работу на правовом уровне, будем искать рычаги для воздействия на Азербайджана. Сегодня установили штаб в центре Степанакерта, где будет работать инициативная группа, готовы выслушать всех принимать, отвечать на их вопросы, и прояснять важность правовой стороны сегодняшних реалий", - отметил блогер.

Он сообщил, что инициативная группа подготовила дорожную карту, по которой первоначальной задачей является разблокировка Лачинского коридора и демонтаж незаконного азербайджанского КПП . Блогер сообщил, что важно привлечь как можно больше людей для реализации этих целей.

Для установки палатки по адресу Азатамартикнери 25, получено разрешение от мэрии Степанакерта и поставлен в известность отдел полиции столицы, сообщил Ванян. Он добавил, что "штаб будет работать с утра и до вечера, а члены инициативной группы готовы предоставить всем желающим разъяснения, почему так важна правовая сторона конфликта, и ответить на интересующие их вопросы".

президент Нагорного Карабаха 26 мая Араик Арутюнян подписал указы об ограничении свободы собраний и свободы выражения мнений в условиях военного положения. Президент Нагорного Карабаха указами о запрете собраний и ограничении свободы мнений пытается удержать республику от политических потрясений, счел политолог Армен Варданян. Новые запреты связаны с угрозами безопасности и риском терактов, указала политический обозреватель Наира Айрумян.

Люди должны понять, насколько важно показать миру сложившуюся в Нагорном Карабахе ситуацию в правовом контексте, отметил председатель общественной организации "Объединенная Армения", член инициативной группы народного движения Артур Григорян.

"Штаб будет готовить документы, заявления, справки. Мы надеемся привлечь к нашему движению общественность в Армении и в диаспоре. Надеемся, что местные активисты, оставят свои политические и личные амбиции, и совместными усилиями будут бороться за разблокировку Лачинского коридора", - отметил активист.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 мая заявил, что жители Нагорного Карабаха должны подчиняться законодательству Азербайджана, а военные готовы провести спецоперацию для восстановления законности на этой территории. Президент и парламент Нагорного Карабаха избраны народом, и требование президента Азербайджана о роспуске органов власти незаконно, заявила пресс-секретарь президента непризнанной республики. Армянское дипломатическое ведомство сознательно исказило слова Алиева, защита суверенитета и территориальной целостности является суверенным правом Азербайджана, заявил сегодня МИД Азербайджана. Высказывания Алиева в Лачине о возможности спецоперации в Карабахе и силовой делимитации границ ставят под сомнение заявления о взаимном признании территориальной целостности Армении и Азербайджана и нарушают достигнутые договоренности, подчеркнул ранее МИД Армении.

"У нас есть возможность провести любую операцию в том регионе. Поэтому "парламент" должен быть распущен, элемент, называющий себя "президентом", должен сдаться, все "министры", "депутаты" и другие должны уже оставить свои посты. Только в этом случае для них могут быть сделаны послабления. Только в этом случае может идти речь о какой-либо амнистии", - заявил, в частности, Алиев.

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