Свобода собраний ограничена в Нагорном Карабахе

27 мая 2023, 03:18

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян подписал указы об ограничении свободы собраний и свободы выражения мнений в условиях военного положения.

Дополнительные ограничения введены в Нагорном Карабахе в условиях военного положения. Соответствующие указы 26 мая подписал президент Араик Арутюнян.

«Запрещаются все виды собраний, кроме тех, которые организуются с целью реализации права народа Арцаха (Нагорного Карабаха) на самоопределение, в праздничные и памятные дни Республики Арцах (Нагорный Карабах), которые могут проходить только с разрешения правительства Республики Арцах (Нагорный Карабах). Другим указом президента ограничивается свобода выражения мнений, запрещается поиск, получение и распространение в любом средстве информации сведений и пропаганда против обороноспособности, безопасности, территориальной целостности, суверенитета, конституционного или общественного порядка, нормального развития экономики Республики Арцах (Нагорный Карабах)», - сообщила пресс-служба аппарата президента Нагорного Карабаха.

23 мая глава Нагорного Карабаха в своем обращении к народу заявил, что намерен ограничить свободу собраний. «Считаю [их] неприемлемыми, особенно в условиях таких опасностей, без политического балансирования, без полной оценки последствий для народа Арцаха (Нагорного Карабаха) и воздействия на интересы нашей страны действия той или иной политической силы или группы, направленные против субъектов, имеющих большое значение в безопасности Арцаха (Нагорного Карабаха)», - заявил, в частности, он.

Также Арутюнян в своем обращении заявил, что «в сложных кризисных условиях он прекращает всяческие дискуссии об организации внеочередных президентских и парламентских выборов, а также обмен мнениями об организации референдума о доверии, предложенного на днях председателем Национального Собрания». «Я готов к сотрудничеству со всеми парламентскими и внепарламентскими силами, имеющими взгляды, идеи и предложения относительно внутренней и внешней политики государства <...> Основной институциональной площадкой такого сотрудничества является Совет Безопасности, куда, как и раньше, так и сейчас, мною могут быть приглашены представители всех сил без исключения», - заявил президент.

Ранее "Кавказский узел" писал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян 22 мая заявил о готовности Еревана признать Нагорный Карабах частью территории Азербайджана при условии, что Баку наладит со Степанакертом диалог о правах и безопасности карабахских армян. Депутаты парламента Нагорного Карабаха назвали неприемлемым заявление Никола Пашиняна, заверив, что население региона "не откажется от борьбы". Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности, сообщил 25 мая Пашинян. Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что у его страны нет территориальных претензий к Армении.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.