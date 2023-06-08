Мобилизованный осужден в Пятигорске за ранение знакомого

08 июня 2023, 21:33

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Мобилизованный Александр Дудов, ранивший знакомого ножом в ответ на критику в адрес российской армии, может исправиться в военном коллективе, посчитал суд в Пятигорске и приговорил Дудова к условному сроку.

Мобилизованный Александр Дудов, который вернулся с военной операции, получил условный срок за ранение знакомого. Ранее Дудов был осужден за убийство и отсидел десять лет в колонии, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Как следует из приговора Пятигорского военного суда, 25 января Дудов пригласил в гости случайного знакомого и во время распития спиртного между мобилизованным и новым знакомым "возникли разногласия по поводу службы в Вооруженных Силах РФ". В итоге Дудов ударил потерпевшего ножом в бедро, рану оценили как легкий вред здоровью.

Обвиняемый признал вину. Суд счел смягчающим обстоятельством явку с повинной, оказание потерпевшему медпомощи, участие в выполнении "служебно-боевых задач" на Украине и ранение. В результате суд пришел к выводу "о возможности исправления Дудова в условиях воинского коллектива без реального отбывания наказания".

Также потерпевший добивался компенсации морального вреда в 300 тысяч рублей, суд снизил выплату в три раза – до 100 тысяч, следует из приговора. Кроме этого суд постановил оплатить из федерального бюджета затраты подсудимого на адвоката.

"Кавказский узел" также писал, что суд на Ставрополье приговорил военнослужащего Даниила Писцова к пяти годам колонии, признав его виновным в самовольном оставлении части после призыва по мобилизации.

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